【天氣】寒流來襲帶來中風高危期　認清徵狀緊記「談笑用兵」法

寒冷天氣來襲，香港過去一周氣溫急降，氣溫更創下今年入冬以來紀錄，天氣凍除了易著涼外，同時也會帶來中風高危期。香港腦科基金會就曾指出，香港全日平均溫度每下降一度，原來就會令爆血管人數上升3%，所以在寒冷天氣的日子，高危人士如長者特別需要保暖，也需要在日常生活細節中多加留意。 事實上，冬天普遍來說亦有很多心血管病患，中風或心臟病更是較為常見，病人有時病情更較為嚴重。腦神經科專科醫生接受《香港01》訪問時就指出，其實醫學上也沒有特定解釋，拆解是甚麼原因令塞血管或出血問題在冬天增加，但相信很多時跟冬天較多長者或病人出現感染有關，例如流感、肺炎，當中又會出現其他併發症，亦因此令心血管問題的風險提高。而面對身邊疑似出現中風個案時，就應緊記「談笑用兵」法，從病人的「笑容」作初步辨識，同時還要一時間呼叫救「兵」。

在上午8時，天文台錄得氣溫為15.1度，相對濕度為百分之84，在京士柏錄得的紫外線指數為0，強度屬於低。雖然冬季季候風預料會在未來一兩日逐漸緩和，但香港今早仍相當清涼，日間氣溫將上升至約18度，及至本周六時，氣溫將顯著回升。（按此閱讀：【天氣預報】周六小寒回暖最高23度）

醫生教路，只要緊記「談笑用兵」法則，就可在身邊出現中風個案時救人一命。

中風來分缺血性或出血性

寒流來襲同時帶來中風高危期，究竟兩者之間有何因果關係？腦神經科專科醫生袁孟豪接受《香港01》訪問時，就先從認識中風來解釋：「中風來可分為缺血性中風和出血性中風，缺血性中風代表血管塞了，可以是塞了大的或小的血管。當然塞了大的血管，腦部受損範圍較大的話，臨床的徵狀也會比較嚴重。出血性中風，顧名思義即是爆血管，腦內出現出血的問題，大多數成因與血壓高有關係。」

事實上，早有研究發現，氣溫下降跟爆血管個案數字有關，其中香港腦科基金會就曾引述數據指出，當香港全日平均溫度每下降一度，原來就會令爆血管人數上升3%。

網上有不少關於這4字的解釋。（Hong Kong Stroke Fund）

腦血管問題多屬突發性

而當面對身邊有人可能出現疑似中風，我們也可以充當「任何仁」作出協助的！袁醫生就指出，當病人出現一些最常見的徵狀時，我們可以用「談笑用兵」法則，去幫助我們緊記如何處理。

所謂「談笑用兵」，其實是分為兩部分，談笑的「談」，即是我們講說話，如發現病人口齒不清、無法表達，「笑」起來時臉部不對稱，或者我們用手用腳時發現力不從心、沒有力氣，原來這幾項就是最常見的中風徵狀，同時亦是提醒大家要第一時間叫救「兵」了。由於出現這些腦血管問題很多時是突發性，當出現了就已經不是先兆，而是已經出現一些中風病徵，故必須第一時間求診。

復原臥式的姿勢。（香港聖約翰救傷隊）

小中風不應等否則延誤治療

此外，有部分出現中風的病人，在真正出現中風前，會出現「小中風」，徵狀其實和大中風一樣，但維持時間可能很短，在一小時或數小時內徵狀會完全康復，於是容易令人忽略，但醫生就建議，市民不應等待是否康復才決定是否看醫生，因小中風和真正的中風徵狀上是一樣，等待時也很多時會延誤了接受治療的黃金時間。

至於處理中風病人的情況，袁醫生建議應在發現病人有中風情況時，如果對方是跌倒，應第一時間把他放平，安置到一個安全地方；然後按情況施以一些常見急救程序，例如檢查脈搏及呼吸，同時請人幫忙召喚救護車，並將病人放在復原卧式，避免因出現嘔吐而影響呼吸。

另外，病人亦有機會在睡眠期間出現中風徵狀，嚴重的中風病人可能較易被發現，但一些輕微的中風徵狀，如突然手腳乏力等，病者未必能夠察覺，最終直到醒來後，才因發現手腳或臉部不對稱才去求醫。