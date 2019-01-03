【天氣預報】寒警過後今清涼有微雨　周六小寒回暖最高23度

由2018年橫跨到2019年的寒冷天氣警告，最終在昨午4時20分取消，前後生效時間超過116小時，寒天警告除下，同時意味天氣回暖，但正影響廣東冬季季候風，預料會在未來一兩日才逐漸緩和，故今天香港天氣仍然清涼，同時更有一兩陣雨。 香港今日多雲，天氣相當清涼，市區早上最低氣溫約14度，新界再低兩三度，日間最高氣溫約18度，吹和緩至清勁北至東北風，展望隨後一兩日氣溫逐漸回升，本周六雖然是廿四節氣中的小寒，但當天氣溫最高將回升至23度。及至下周初，天色會較為明朗，下周氣溫料在17至22度間徘徊。

在早上7時，天文台錄得氣溫為15.1度，相對濕度為百分之83；預測今日的最高紫外線指數大約是3，強度屬於中等。今早香港市區氣溫普遍介乎14至15度之間，新界地區氣溫則較低，約11至12度左右。

香港市區今早氣溫普遍介乎14至15度之間，新界地區氣溫則較低，約11至12度左右。（香港天文台）

下周氣溫料17至22度間徘徊



天文台表示，冬季季候風仍然影響廣東，但預料會在未來一兩日逐漸緩和，該區氣溫之後將逐漸回升。香港今日多雲，有一兩陣雨。天氣相當清涼，早上市區最低氣溫約14度，新界會低兩、三度，日間最高氣溫約18度，吹和緩至清勁北至東北風，稍後離岸間中吹強風。展望下周初，一股微弱的季候風補充會影響華南，屆時該區天色將較為明朗。

根據「九天天氣預報」，明日氣溫將回升至16至20度，本周六是廿四節氣中的小寒，本來是標誌著開始進入一年中最寒冷的日子，內地氣象資料顯示，小寒往往是氣溫最低的節氣，只有少數年份，大寒氣溫低於小寒。不過，香港在小寒當天的氣溫就不跌反升，將回升至最高的23度，是近期氣溫的高位，而下星期氣溫料在17至22度間徘徊，同時部分或短暫時間有陽光。

「九天天氣預報」顯示，明日氣溫將回升至16至20度，本周六「小寒」時氣溫更不跌反升，將回升至最高的23度，是近期氣溫的高位。（香港天文台）

溫度下降爆血管個案增

近日出現寒冷天氣，除令大家較易著涼外，同時也帶來中風高危期，過去有研究發現，當香港全日平均溫度每下降一度，就會令爆血管人數上升3%，故寒冷天氣下，高危人士如長者特別需要保暖。

事實上，冬天較多出現心血管病患，中風或心臟病更較為常見，有腦神經科專科醫生接受《香港01》訪問時就指出，醫學上沒有特定解釋，為何塞血管或出血問題在冬天增加，但相信跟長者或病人較易出現感染有關，令心血管問題風險提高。大家在面對身邊疑似出現中風個案時，就應緊記「談笑用兵」法則處理，或能助病人把握黃金救治時機。（按此閱讀：【天氣】寒流來襲帶來中風高危期）