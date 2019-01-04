【天氣預報．颱風帕布】料今晚登陸泰馬半島　泰南或捲7米高大浪

2019年首個颱風「帕布」，已於昨（3日）晚加強為強熱帶風暴，現時正集結在曼谷以南約680公里，預料向西北偏西移動，大致移向馬來半島。中央氣象台就預告，帕布將於今日（4日）傍晚到夜間，在泰國馬來半島東部登陸，預料之後由東向西穿過半島後，強度將逐漸減弱，並於周亦早晨移入安達曼海。 帕布是泰國30年來，首個在非雨季期間侵襲的颱風，泰國氣象局就預計，帕布登陸時，南部地區將受強烈風雨影響，可能捲起達7米高（約兩層樓）大浪，當局已把多個島嶼度假勝地數萬名旅客撤離回泰國本土。如有計劃近日到泰國及馬來西亞外遊，就需要特別留意當地天氣及航空交通情況。

根據香港天文台報告，在上午10時，熱帶風暴帕布集結在曼谷以南約680公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，大致移向馬來半島。內地中央氣象台在上午10時發布的颱風預報，帕布即將於今日傍晚到夜間，在泰國馬來半島東部登陸，登陸前強度維持或略有增強，而帕布已於昨晚加強為強熱帶風暴級。

帕布的移動路徑。（中央氣象台）

穿越泰國後帕布將減弱

而今天早上時，其中心附近最大風力為10級，中心最低氣壓990百帕，七級風圈半徑200至300公里。中央氣象台預計，帕布將以每小時15至20公里速度向西偏北方向移動，今日夜間將由東向西穿過泰國馬來半島，強度逐漸減弱，並將於明早移入安達曼海。

受帕布影響，今明兩日泰國馬來半島及其附近海域將出現強烈風雨天氣，部分海域風力達10至11級，陣風可達12級；泰國馬來半島及其附近沿海還將出現暴雨到特大暴雨。

帕布在泰國的沙灘引發水龍捲。（twitter@Samuiexplorer）

泰總理警告交通或癱瘓

帕布是泰國30年來首個在非雨季期間侵襲的颱風，泰國氣象局局長Phuwieng Prakammaintara警告，帕布穿越泰國灣時（Gulf of Thailand），可能捲起3至5米高海浪，南部地區受到強烈風雨影響，更可能捲起7米高大浪，「泰國灣的浪高通常只有2米，但我們預測靠近颱風風的地方，可能捲起5至7米的浪高，安達曼海沿岸也可能有2至3米高海浪，明日前船隻不應出航」，由於較難推測颱風的破壞力，他提醒民眾應遵從政府的建議。而泰國總理巴育甚至開腔，預警屆時有驚人雨量，民眾除了要提防發生洪災外，更要有交通癱瘓的準備。

由於預計泰國南部多個府會受帕布影響，位於泰國灣的帕岸島、龜島及蘇梅島等著名度假勝地，雖然泰國政府沒有下令撤離，但數以萬計旅客已由2日開始，陸續返回泰國本土。帕岸島地方政府就指，在跨年倒數後，島上現時已差不多空無一人，但龜島就仍有數千名旅客無懼帕布來襲選舉留在島上。蘇梅島地方官員就表示，會準備好避難地方，提供給留在島上等待帕布離開的旅客。