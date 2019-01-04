【天氣預報】冬季季候風緩和氣溫回升　明小寒不寒午後見24度

天氣繼續回暖，影響廣東的冬季季候風在今明兩日逐漸緩和，香港今早市區氣溫較昨日高，普遍介乎16至17度，新界雖然氣溫略低，亦有14度或以上，而由於一道雲帶正覆蓋華南，故天色並不太好。 天文台預測今日大致多雲，早上有一兩陣微雨，天氣清涼，日間最高氣溫約20度，吹和緩至清勁東至東北風，初時離岸間中吹強風。展望周六天氣和暖，而一股微弱的季候風補充將會在星期日抵達華南，故周日早上稍涼，而一股偏東氣流在隨後數天影響華南，下周初將短暫時間有陽光。 此外，熱帶風暴帕布今早6時集結在曼谷之東南偏南約740公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，大致移向馬來半島，如計劃到泰國及馬來西亞外遊，就需要特別留意當地天氣及航空交通情況。

在早上7時，天文台錄得氣溫為17.4度，相對濕度為百分之87；預測今日的最高紫外線指數大約是3，強度屬於中等。

天文台分區天氣資料顯示，今早市區氣溫，普遍介乎16至17度左右，而新界地區則約14至15度之間。從自動分區天氣預報可見，今午各區氣溫更會全視回升至20度水平。翻查昨日天氣數據，新界昨日只有11至12度左右，而昨午最高氣溫則在18度以下，可見今日天氣較昨日進一步回暖。

今早市區氣溫普遍介乎16至17度左右，而新界地區則約14至15度之間。（香港天文台）

一連九天最高氣溫見「2字頭」

天文台表示，現時影響廣東的冬季季候風會在今明兩日逐漸緩和，與此同時，一道雲帶正覆蓋華南，香港今日大致多雲，早上有一兩陣微雨，天氣清涼，早上市區最低氣溫約17度，新界再低幾度，日間最高氣溫約20度，吹和緩至清勁東至東北風，初時離岸間中吹強風。雨量紀錄就顯示，昨日凌晨後，大嶼山曾錄得較大、約2毫米的雨量紀錄。

天氣展望方面，雖然明天周六是廿四節氣中的小寒，但預測將天氣和暖，而由於一股微弱的季候風補充，將會在星期日抵達華南，此外一股偏東氣流會在隨後數天影響華南沿岸地區，故星期日早上天氣將稍涼，下周初會短暫時間有陽光。

根據天文台的「九天天氣預報」，明天氣溫將介乎19至23度，是近期氣溫的高位，而連同今天在內一連九天，最高氣溫皆見「2字頭」，下星期氣溫基本在17至22度間徘徊，同時部分或短暫時間有陽光，唯獨下周三將有機會有一兩陣雨。

根據天文台的「九天天氣預報」，明天雖然是小寒，但預測氣溫將介乎19至23度。（香港天文台）

颱風帕布吹襲泰南馬國北部

此外，今年首個颱風、熱帶氣旋帕布，現時正吹襲泰國及馬來西亞，在上午六時，熱帶風暴帕布集結在曼谷之東南偏南約740公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，並會在今明兩日橫過泰國灣，並移向馬來半島。天文台昨晚特別提醒，如在未來數天將前往泰國南部如蘇梅、布吉、喀比，又或馬來西亞北部如浮羅交怡的朋友，應密切留意天氣變化。

天文台同時補充，西北太平洋全年均可能有熱帶氣旋生成，在冬季則較常於低緯度地區出現，其中在2017年12月及2018年1月，便曾先後有三個熱帶氣旋在菲律賓附近形成，繼而橫過南海南部，再移至越南一帶。