【天氣預報】偏東氣流影響今晚有微雨　香港東、西面日間溫差顯著

偏東氣流取代東北季候風正影響香港，香港今天日間氣溫較昨日略為回升，不少地區錄得的最高氣溫超過20度，同時香港東面及西面出現明顯「溫差」，最高氣溫差距達6度以上。 由於預料偏東氣流明天仍繼續影響廣東沿岸，天文台預測香港今晚及明日大致多雲，晚間會有一兩陣微雨，明日部分時間天色明朗，氣溫介乎17至20度，展望隨後一兩日天色逐漸好轉，日間將會和暖。

一股清勁至強風程度的偏東氣流，仍然正在影響廣東沿岸。（天文台）

傍晚6時，天文台錄得氣溫為17.8度，相對濕度百分之85；預測明日最高紫外線指數大約是3，強度屬於中等。

天文台表示，一股清勁至強風程度的偏東氣流，仍然正在影響廣東沿岸，本港地區今晚及明日預測大致多雲，晚間及明早會有一兩陣微雨，明日部分時間天色明朗，氣溫將介乎17至20度，吹和緩至清勁偏東風，初時離岸間中吹強風。

香港東面及西面出現「溫差」。（天文台）

下周三起一連三天低見16度

由於預測偏東氣流會在未來兩三日逐漸緩和，展望隨後一兩日天色將逐漸好轉，日間天氣和暖，但早晚會有薄霧。此外，預料將有東北季候風在下周初至中期影響華南沿岸，屆時天氣會逐步轉涼。根據天文台「九天天氣預報」，下周三開始一連三天，最低氣溫將只有16度。

而今天香港的天氣就有一個有趣現象，就是香港東面及西面出現「溫差」，如果以最高氣溫作比較，香港東面地區的氣溫明顯較低，大部分在20度以下，其中清水灣、港島東區、將軍澳及觀塘的監測站，錄得的最高氣溫更在18度以下。相反，西北面地區的氣溫明顯較高，例如在元朗公園就錄得23.9度；濕地公園和石崗也逾23度，流浮山及赤鱲角亦高於22度，東面及西面地區最高氣溫間的最大「溫差」，出現6.7度的距離。