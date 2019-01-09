【天氣預報】東北季候風下周又殺到　周三起一連三天低見16度

一股達強風程度的偏東氣流，正為廣東沿岸帶來清涼的天氣，同時令香港多雲，有一兩陣微雨及潮濕，但隨著偏東氣流在本周後期逐漸緩和，天色隨後將逐漸好轉。 不過，下周天氣又將迎來變化，由於另一股東北季候風會在下周中期抵達華南沿岸，天文台最新發布的「九天天氣預報」，修訂下周中的氣溫預測，下周三起溫將顯著下降，且一連三天最低只有16度，屆時早上天氣清涼。

在正午12時，天文台錄得溫度為18.4度，相對濕度為百分之82；在京士柏錄得的紫外線指數是2，強度屬於低。今天上午香港各區錄得的最高氣溫介乎17至19度左右，而赤鱲角及流浮山錄得的氣溫就突破20度。

潮濕天氣直至本周日

天文台表示，一股達強風程度的偏東氣流，正為廣東沿岸帶來清涼的天氣，香港今日多雲，有一兩陣微雨，吹和緩至清勁偏東風，離岸間中吹強風，預測今日離岸間中吹6級風；明天初時離岸風力間中6級。此外，偏東氣流亦帶來海上的水氣，令香港轉為潮濕，由今天至周日一連五天的相對濕度，最高將達百分之95。

不過，隨著偏東氣流在本周後期逐漸緩和，展望未來兩三日天色逐漸好轉，日間天氣和暖，但早晚會有薄霧，而一如過去多日的預料，本周隨後數天氣溫會逐步回升，本周六的最高氣溫將達23度，隨後數天氣溫將徘徊在18至22度左右。

（香港天文台）

天文台調低下周四氣溫

然後，下周中天氣將再起變化，天文台預料將有一股東北季候風在下周中期抵達華南沿岸，同時為該區帶來清涼天氣，最新發布的「九天天氣預報」就顯示，下周三氣溫將明顯下降，會由下周二最高的22度，下跌至翌日最低只有16度，天文台同時調低下周四原先預測的最低氣溫，由17度下調一度至16度，令16度這最低氣溫將一連三天出現。而根據最低溫度概率預報，如此溫度或可能延伸至下周末。