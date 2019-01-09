【天氣預報】偏東氣流帶來潮濕五天　今氣溫徘徊19度多雲有微雨

一股偏東氣流取代了本來影響華南的東北季候風，同時為香港帶來潮濕的天氣，由今天開始一連五天，相對濕度最高將達百分之95。香港今日天氣預測為多雲，有一兩陣微雨，日間氣溫徘徊在19度左右，吹和緩至清勁偏東風，離岸間中吹強風。 不過，隨著偏東氣流在本周後期逐漸緩和，展望未來兩三日天色將逐漸好轉，氣溫亦逐漸回升，本周末的最高氣溫將回升至23度，但早晚會有薄霧。而下周中期，另一股東北季候風將抵達華南沿岸，屆時再會帶來清涼天氣，氣溫亦將明顯下降。

香港今早各區氣溫普遍介乎16至17度左右。（香港天文台）

在早上7時，天文台錄得氣溫為17.3度，相對濕度為百分之89；預測今日的最高紫外線指數大約是2，強度屬於低。香港各區的分區天氣，氣溫普遍介乎16至17度左右，另將軍澳錄得的相對濕度，就達百分之94。

將軍澳今早錄得的相對濕度達百分之94，是全港最高。（香港天文台）

下周中再有季候風殺到

天文台表示，一股達強風程度的偏東氣流，會在今明兩日影響廣東沿岸，香港今日多雲，有一兩陣微雨，日間氣溫徘徊在19度左右，吹和緩至清勁偏東風，離岸間中吹強風，預測今天香港離岸間中會吹6級風，明天則初時離岸間中吹6級風。

而隨著偏東氣流在本周後期將逐漸緩和，該區天色將會好轉，天氣轉為和暖及有薄霧。根據「九天天氣預報」，今天後氣溫會逐步回升，最高氣溫在本周六將上升至23度，周日仍達22度，而最低氣溫就維持18至19度左右。與此同時，偏東氣流也帶來潮濕的天氣，由今天開始起一連五日，預測相對濕度最高便將達百分之95。

由今天開始起一連五日，預測相對濕度最高將達百分之95。（香港天文台）

偏東氣流在本周後期將逐漸緩和，天氣轉為和暖，最高氣溫在本周六將上升至23度，但下周中另一股東北季候風又到，下周三香港氣溫將明顯下降。（香港天文台）

不過，下周天氣將出現變化，由於預料一股東北季候風會在下周中期抵達華南沿岸，並為該區帶來清涼的天氣，下周三香港氣溫將明顯下降，最低氣溫有機會下跌至只得16度，隨後氣溫仍然反覆。從自動氣溫延伸預報概率可見，氣溫介乎16至20度的日子，預計將一直維持至本月中下旬。

自動氣溫延伸預報概率可見，至本月中下旬，氣溫仍將介乎16至20度。（香港天文台）

偏東氣流如經海路來港帶水氣

至於為何偏東氣流出現同時會帶來潮濕？兩者其實沒有必然關係，但秋冬兩季，香港確是不時會受到「偏東氣流」影響，惟伴隨偏東氣流而來的，有時會是陰雨天，有時卻會是晴天，很大程度視乎氣團來港時的路徑而定，氣團乾濕與它經過陸地抑或海洋的時間較長有關。

秋冬兩季，香港不時會受「偏東氣流」影響，但引來季候風的高壓區並非長時間停留在亞洲大陸，當向東移，便令氣團經較長海路來港。（香港天文台）

根據天文台的資料，當氣流從高壓區流向氣壓較低的海洋並形成季候風，但高壓區並非長時間停留在亞洲大陸上，當高壓區中心移至華東時，本港一般會轉吹偏東風，而當高壓區進一步東移至韓國、日本一帶時，東風會持續，同時氣團就會因經過較長的海路來港而變得較潮濕，帶有較多的水氣，並有利雲層形成。

從最新的反軌跡路線圖可見，早前影響香港的東北季候風之氣團抵港路線。（香港天文台）

深水埗熱賣「保暖神器」

正值冬季，預料仍有機會有寒流襲港，而跨年時冷鋒殺到，氣溫急降，大家都在寒冷天氣警告生效中倒數及迎接新一年，到時也因氣溫急降而有點措手不及，四出搜購「保暖用品」，其中近期在深水埗街頭熱賣的「保暖神器」，據知深受長者歡迎，不時出現斷碼、斷市情況，《香港01》記者上周便曾到深水埗現場實地視察，幾曾辛苦終成功搶購到一件，究竟這樣近年興起的「保暖神器」有何吸引之處？（按此閱讀：【天氣】「保暖神器」天氣時日賣近千件）