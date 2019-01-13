【天氣】扮羽絨VS馬甲款　發熱背心實測比拼　邊個位置最warm？

今個冬季不太冷，但跨年前寒流殺到，氣溫突然急降，令大家都有點措手不及，寒冷天氣警告在除夕與元旦時生效，當時如果打算開出外出歡慶，如何做足保暖措施，已經是一大考慮。 而在寒冷天氣警告生效時，就有一樣「保暖神器」忽然成為今期流行，更特別受長者愛戴，成為深水埗街頭熱賣產品。《香港01》月初曾到深水埗現場實地視察，雖然天氣已經略為回暖，但「保暖神器」仍然被搶至斷碼、斷市，店員就直言，而凍的日子銷情爆升，日賣近千件毫不費力。 《香港01》記者實測過兩件不同款式的「USB發熱背心」，除體驗穿後感外，亦利用紅外線溫度計量度背心不同發熱部分的表現，究竟背心那一部分最得記者的「歡心」？

近月一件具發熱功能的「背心」在深水埗街頭熱賣，甚至被形容為「保暖神器」，《香港01》記者本周初就到深水埗實地視察，據有份銷售這件「usb發熱背心」的深水埗電子特賣城負責人Ricky透露，在高峰期店舖日賣近千件「發熱背心」，「如果唔係咁凍，我哋平均一日可以賣到200幾件，如果好像呢排天氣凍，我哋可以賣差唔多1000幾件，計落平均呢個月（12月份）每日賣成600幾件！」

發熱功能「背心」在深水埗街頭熱賣。

同款背心售價大不同

發熱背心沒有存貨，幾乎即日入貨即日清，深水埗電子特賣城就在店內掛起「2至4點到貨」及展示不同尺寸的紙牌，不少客人拿起僅餘的發熱背心試穿，雖然未必合身，但有人仍二話不說便立即轉身到收銀處付款，店內另有售較貴的長袖款，但同樣斷碼，只剩細碼供人購買。至於鄰近店舖，其實亦有售賣同款背心，惟品牌及價錢有差異，售價由169元至248元不等，最大共通點是但同樣屬國產。

發熱背心需要自行配備一個2A輸出的移動充電器才能使用，背心內袋裡有一暗格，內有usb線，只要把usb線接上移動充電器再開啟電源，然後長按胸前位置按鈕，背心頸部和背部位置的發熱線便會開始發熱。Ricky跟記者講解時就稱，「只需要5秒左右，就可以感到熱力，5分鐘後發熱便完成，之後胸前按鈕顯示燈會轉為白色恆溫狀態。最高熱力（紅燈）達攝氏45度，藍燈為35度，而白燈則是25度，用家可自行調校至合適溫度，大概20分鐘左右會開始成個身有暖氣滲到前面，像個暖袋，時間愈長，入面就愈熱！」而一個電量為5000mAh的移動充電器，可連續供電3至4小時，較大的10000mAh就可維持5至6小時。

店舖人頭湧湧。

背心聲稱以「石墨纖維」 發熱

《香港01》記者最後幾經辛苦，成功搶購了一件細碼發熱背心，另同時再買入一款較少見但聲稱最高發熱達65度的較薄款馬甲背心，以了解它們的效能是否一如「商品說明」，並同時利用紅外線溫度計量度背心不同發熱部分的表面溫度，究竟發熱背心是否真的能保暖？

其中，外型如羽絨般的常規款，觸感與一般夾棉背心相若，如仔細觸摸會發現按鈕連接著衣領的發熱線，背心內有一層反光物料，相信是如野外救生毯對保溫產生作用。而根據衣物上的標籤，內夾層以聚酯纖維（Polyester）填充，至於背心發熱片則是「石墨纖維」。

而另一件馬甲款的設計則較薄和貼身，內裡以絨面取代反光物料，沒有內夾層，但聲稱最高溫可發熱至65度，較適合穿搭西裝、或不喜臃腫的人穿著，但需配襯外套才可發揮最大功效。

頸部熱得最舒服。

實測發現頸部熱得最舒服

《香港01》天氣組的兩位記者分別試穿過兩件背心，未連接電源，常規款在室溫下約有23.6度，馬甲款則為21.7度，在連接外置電源並按至加熱模式時，大約1分鐘已令人明顯感受到熱力。但兩件背心的發熱位置不盡相同，前者主要發熱部位為頸部及上背，後者則在腰腹間發暖；約五分鐘後，加熱的紅燈轉為恆溫白燈，此時常規款的後頸發熱位置度為29.1度，而馬甲款腰部發熱位置有27.9度，兩者皆令人有和暖感覺。

記者隨後把兩件背心調校至紅燈，即最高熱力模式繼續發熱，半小時後，常規款的後頸位置上升至37.3度，未見出現過熱而令人不適的感覺，雖然未達聲稱的45度，但後背整體感覺非常和暖。此外，由於衫袖兩旁有橡筋束緊，更令前胸有被暖氣包裹的感覺，當拉上拉鍊後，就算不戴上頸巾亦可。

熱氣較容易從兩肩及腋下位置散走。

需再穿外套把熱力「困」實

不過，聲稱發熱溫度更高的馬甲款，半小時後其表面卻只錄得30.1度，跟聲稱的65度比較，表現差過一半，發熱溫度相距甚遠，相信與沒有穿著外套有關。由於馬甲款的袖位設計較為寬鬆，熱氣亦較容易從兩肩及腋下位置散走，但亦在在反映，如計劃想購入「發熱背心」並令其發揮出真的保暖功效，最大需要的配合，相信就是要多穿一件外套吧！

報道出街後，不少讀者就曾留言，指擔心背心會著火，甚至爆炸，但由於「USB發熱背心」發售時並不包括外置充電器，所以如果真有外置充電器爆炸問題，理論是應該跟背心無關，反而是自行配備的充電器之安全問題。此外，由於背心是利用充電器的電力來發熱，跟暖毯等不同，電壓遠低，故此也相對上較安全。