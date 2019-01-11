【天氣】秋冬溫差大鼻敏感易發作　用通鼻噴霧兩種病人要小心

秋冬季節天氣乍暖還寒，溫度濕度不時變化頗大，隨時令人著涼感冒，但就算不時冷病，鼻子總會感到不舒服，特別是早上起床後，輕則打噴嚏流鼻水，嚴重時更會變成「雲吞師傅」，鼻子因而吃盡苦頭，而背後的「罪魁禍首」，可能正是鼻敏感。 原來鼻敏感在香港很常見，兩個人之中就有一個有鼻敏感，但每個人的鼻敏感源頭卻不一樣，呼吸系統專科醫生指出，秋冬季的天氣尤其易令鼻敏感發作，由鼻痕癢、流鼻水、鼻塞再到鼻竇發炎，出現惡化四步曲，而要減輕病情，就要由過敏源入手，保持室內空氣流通，避開過敏源，有需要時更要配合使用藥物，就有望減少刺激鼻敏感發作。

在上午8時，天文台錄得氣溫為18.3度，相對濕度為百分之91；在京士柏錄得的紫外線指數是0.1，強度屬於低，而今早多區氣溫徘徊在17至18度左右，但相對濕度甚高，全港各區均錄得達百分之85以上。（按此閱讀：【天氣預報】周末和暖約陽光遊玩）

今早多區氣溫徘徊在17至18度左右，但相對濕度甚高。（香港天文台）

以為流鼻水忽略鼻敏感

最近氣溫時高時低，不少人可能都受鼻敏感問題困擾！港怡醫院呼吸系統名譽顧問醫生溫志堅指出，原來鼻敏感在香港很常見，「兩個人之中有一個有鼻敏感，每個人的鼻敏感源頭也不一樣，可能對不同的過敏源產生敏感。」他表示，香港常見的鼻敏感之一，尤其在秋冬季，當天氣較乾燥，濕度較低時，便可能會引發鼻敏感發作。另外，較常見的還包括一些可能對花粉過敏的人，故發作時間可能在春天花開季節。

鼻敏感發作時，首先感到鼻痕癢，然後流鼻水，再嚴重會鼻塞。

鼻敏感發作時，通常開始會感到鼻痕癢，然後開始流鼻水，再嚴重時會出現鼻塞，甚至最終引來鼻竇發炎。溫志堅解釋，鼻敏感發作時，好多人以為只是會流鼻水，其實不是，「一開始的時候人會覺得鼻痕癢，有些人會感到喉嚨痕癢，其實是因為鼻竇裡的積液在倒流到咽喉，再進一步鼻膜開始很腫會阻塞，鼻液通道開始感到鼻塞，有些人更嚴重就會有細菌感染，可能會發燒或鼻竇發炎時，開始流出很濃的黃黃綠綠色鼻水。

溫志堅醫生指秋冬溫差大濕度低會引致鼻敏感發作。

敏感嚴重需藥物幫助

溫志堅續指，溫度轉變也易令鼻敏感發作，例如由20多度急跌至10多度，濕度亦是另一個原因，故在舒緩上需要對症下藥，如果是外面溫度轉變較大，就應盡量留在室內。室內如果有溫度調節，可保持一個恆溫的狀態，及用家居潤濕器材令濕度上升，會對鼻敏感有幫助。

另外，更嚴重就需是藥物的幫助，例如急性的鼻敏感發作時，可以使用抗敏感藥物減少鼻敏感情況，亦可以噴生理鹽水及用鹽水洗鼻，除了可以清除過敏源外，也有消炎效果，而更嚴重的病人可能需要噴類固醇，減輕鼻敏感發炎情況。如果已經有細菌的感染以致鼻竇發炎，可能需要抗生素清除細菌感染。

溫志堅指急性的鼻敏感發作時，可以噴生理鹽水及用鹽水洗鼻。（VCG）

塵蟎是家居最常見過敏源

至於現在坊間有不少鼻噴霧、通鼻用品，但原來並非人人合用。溫醫生指，如果只是普通的生理鹽水則問題不大，但有些噴霧可以即時通鼻塞便需要小心，「它可能含有的藥物，主要令鼻膜血管收縮，而減少鼻膜腫脹和分泌物的話，這些藥物用的時候要小心，要視乎病人本身是否有血壓高或心臟病。此外，溫醫生亦提醒，長期使用這些藥物可能損害鼻膜。

另一解決方法，就是從過感源頭入手，家居裡香港最常見的過敏源是塵蟎，如果能保持室內空氣留通，勤清洗被舖，以及減少一些地氈、布梳化等傢俬，已經可以減少塵蟎含量，對鼻敏感有幫助。如知道自己對某些過敏源，更要盡量避開過敏源。而在天氣轉或空氣污染指數較差時候，做運動時盡量減少室外運動，盡量留在室內做，可以減少刺激鼻敏感發作。