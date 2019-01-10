【天氣】實測今期流行發熱背心　想真●保暖原來要著多件衫

今年香港冬季，出現一件「保暖神器」，既深受長者愛戴，更成為深水埗街頭熱賣產品，不時出現斷碼、斷市情況。這一件其實真身是具發熱功能的「背心」，透過連接外置充電器（俗稱「尿袋」），聲稱可發熱至逾40度的溫度，令其在寒冷天氣下銷情爆升，可以日賣近千件，《香港01》記者上周亦直擊不少市民搶購實況，同時最終只買到一件略為緊身的細碼版。 為了解這件今期流行的「USB發熱背心」之效能是否一如「商品說明」，《香港01》記者決定作出實測，除試穿以體驗其發熱及保暖功能外，亦利用紅外線溫度計，量度背心不同發熱部分的表面溫度，究竟發熱背心是否真的能保暖？

在上午8時，天文台錄得氣溫為17.9度，相對濕度為百分之87，在京士柏錄得的紫外線是0.1，強度屬於低。一股清勁的偏東氣流正影響廣東沿岸，香港今日大致多雲，初時有一兩陣微雨。（按此閱讀：【天氣預報】今初時有微雨日間天色明朗）

須自配外置充電器

近月在深水埗街頭熱賣的「保暖神器」──「USB發熱背心」，有店舖員工透露，在寒冷時銷情可日售近1000件。昨日報道「出街」後，不少讀者都在《香港01》的不同facebook專頁上留言討論，而大家的關注焦點，卻不是發熱背心的保暖功效，反而更擔心其安全問題，憂慮是否會起火甚至爆炸。

必須先指出，「USB發熱背心」發售時並不包括外置充電器，所以如果網民及讀者所擔心的外置充電器爆炸問題，理論是應該跟背心無關，反而是自行配備的充電器之安全問題。此外，由於背心是利用充電器的電力來發熱，跟暖毯等不同，電壓遠低，故此也相對上較安全。

記者實測常規款及馬甲款兩款發熱背心。

聲稱以石墨纖維發熱

《香港01》記者先後購入了兩件不同款式的發熱背心，其中常規款的觸感與一般夾棉背心相若，聲稱最高可發熱至45度，如仔細觸摸會發現按鈕連接著衣領的發熱線，但不影響穿著，這款背心內有一層反光物料，相信是如野外救生毯般，對保溫產生作用。而根據衣物上的標籤，內夾層以聚酯纖維（Polyester）填充，是三大人造纖維之一，被廣泛運用在常見的運動服飾或是休閒服飾上，本身具有強度大、不易破裂、強力伸縮、快乾等特性，甚至可以達到防風、潑水的效果。

小題：馬甲款發熱最高溫可至65度

至於背心的發熱片，則是「石墨纖維」。以石墨纖維造出發熱衣服是近年紡織業的突破之一，其材料「石墨烯」本身具導熱性，結合原本吸濕發熱的紗線，將發熱、導熱、蓄熱合而為ㄧ，故成為禦寒法寶。至於用在現時有關款式背心的「石墨纖維」的品質、質素，《香港01》並沒有作更仔細的化驗，故也不得而知。

至於另一件馬甲款，其設計則較薄和貼身，內裡以一層絨面取代反光物料，沒有內夾層，聲稱最高溫可發熱至65度。深水埗電子特賣城負責人Ricky介紹指，馬甲款較適合穿搭西裝、不喜歡臃腫的人穿著。需配襯外套才可發揮最大功效。兩件售價一樣，且聲稱可以經手洗清潔，但店員就建議，事前要用膠袋和橡筋背心上的USB線頭扎起。

常規款的後頸位置最高度得37.3度。

後頸發熱位置最舒適

《香港01》天氣組的兩位記者，分別試穿過兩件背心，在未連接電源前，其常規款在室溫下約有23.6度，馬甲款則為21.7度，在連接外置電源並按至加熱模式時，大約1分鐘已令人明顯感受到熱力。但兩件背心的發熱位置不盡相同，前者主要發熱部位為頸部及上背，後者則在腰腹間發暖；約五分鐘後，加熱的紅燈轉為恆溫白燈，此時常規款的後頸發熱位置度為29.1度，而馬甲款腰部發熱位置有27.9度，兩者皆令人有和暖感覺。

記者隨後把兩件背心調校至紅燈，即最高熱力模式繼續發熱，半小時後，常規款的後頸位置上升至37.3度，未見出現過熱而令人不適的感覺，雖然未達聲稱的45度，但後背整體感覺非常和暖。此外，由於衫袖兩旁有橡筋束緊，更令前胸有被暖氣包裹的感覺，當拉上拉鍊後，就算不戴上頸巾亦可。

不過，聲稱發熱溫度更高的馬甲款，半小時後其表面卻只錄得30.1度，跟聲稱的65度比較，表現差過一半，發熱溫度相距甚遠，相信與沒有穿著外套有關。此外，由於馬甲款的袖位設計較為寬鬆，熱氣亦較容易從兩肩及腋下位置散走，但亦在在反映，如計劃想讓「發熱背心」發揮出最大保暖功效，最需要的相信就是要「著多件衫」，即把發熱背心穿在中層，在外另加一件外套吧！