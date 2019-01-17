【天氣預報】大帽山今早低見7.7度　明寒風繼續吹最低15度

東北季候風正為廣東帶來清涼的天氣，今日早上各區普遍氣溫比昨日低一兩度，新界多區不足13度，大帽山最低錄得7.7度，大老山亦只有7.9度。根據最新的九天天氣預報，下周六天氣繼續回暖，最高有22度。雖然本周末回暖但天色未算晴朗，下個周末將有更好的天氣，大家可以預先計劃假日好去處。

天文台預測，本港地區今日大致天晴，吹和緩北至東北風。上午11時20分，天文台錄得17.5度，相對濕度百分之67，紫外線指數5，強度屬於中。

今早天氣清涼。（天文台）

今日早上氣溫相當清涼，大帽山、大老山及昂坪分別錄得最低氣溫7.7、7.9及8.2度。新界多區不足13度，如荃灣可觀11.7度、上水12.1度及元朗公園12.7度。下午氣溫回升，今日最高氣溫大約19度。

下周天氣晴朗。（天文台）

根據最新的九天天氣預報，下周天氣逐漸回暖，下周六再升1度至最高22度，受乾燥的大陸氣流影響，下周中期華南普遍晴朗，下周六大致天晴，天氣相對比本周末更好。



至於明日天氣，預測氣溫介乎15至19度，而自動分區天氣預報顯示，今晚凌晨後雖然市區仍介乎16至17度，但新界將下降至14度左右，明天清晨將相當清涼，市區屋時仍有15度，但新界將進下步下跌至最低12度左右。