【天氣預報】明日最低14度　隨後回升至周日最高21度

東北季候風正為廣東沿岸帶來較涼的天氣。本港下午各區氣溫普遍較昨日低三至四度。今晚及明早多雲及有一兩陣微雨，天氣清涼。明日日間大致天晴，最高氣溫約19度。 最新發布的「九天天氣預報」顯示，天文台下調明日的最低氣溫至14度。隨著季候風補充下周初抵達，氣溫再次下降，現時預測下周二將低見14度，之後再逐漸回升至周日最高21度。

廣東內陸的氣壓正在上升，預料一股東北季候風會在今晚為沿岸地區帶來清涼的天氣。在下午約5時半，天文台錄得氣溫為17.7度，相對濕度是百分之65。今晚多雲，有一兩陣雨，初時部分地區能見度頗低。明日轉涼，氣溫介乎14至19度，吹和緩北至東北風，明日風勢間中清勁。明日的最高紫外線指數大約是6，強度屬於高。

明日最低只有14度，隨後氣溫回升。（香港天文台）

東北季候風會在未來一兩日為華南沿岸帶來清涼的天氣。明日的最低氣溫只有14度，後日回升1度有15度。隨著季候風緩和，週末期間沿岸地區氣溫稍為回升。根據最新的「九天天氣預報」，周日最高氣溫達21度。而下週中期華南普遍晴朗，下周二會轉為「乾凍」，隨著一股東北季候風補充會在下周初抵達華南沿岸，下周二溫度跟相對濕度均明顯下跌，最低氣溫將再次下跌至只得14度，當日相對濕度介乎百分之50至80；而下周三、四氣溫雖然略為回升，但最高氣溫只得20度，最低氣溫則分別是15及16度。