【天氣預報】市區今晨14度新界氣溫更低　早上多雲有一兩陣微雨

東北季候風終於發威了！受東北季候風影響，香港今早氣溫明顯轉涼，市區氣溫降至只有13至15度左右，新界地區更跌至13度以下，三座大山即大帽山、鳳凰山的昂平及大老山上之監測站錄得的氣溫，亦全數跌至個位數，均低於攝氏9度。 不過，相當清涼的天氣轉眼便將過去，天文台預測今日早上多雲及有一兩陣微雨，雖然明天周五仍相當清涼，但季候風即將緩和，周末期間氣溫將會回升，要待下周初東北季候風的補充抵達華南沿岸，才會再次轉涼，屆時氣溫最低也將再次下降至14度。

香港今早的分區天氣情況，市區最低氣溫普遍介乎13至14度。（香港天文台）

在早上7時，天文台錄得氣溫14.7度，相對濕度為百分之75；預測今日的最高紫外線指數大約是6，強度屬於高。香港今早的分區天氣情況，市區最低氣溫普遍介乎13至14度，而新界多區就跌穿13度，其中上水錄得12.1度，而位於荃灣可觀自然教育中心的監測站錄得的氣溫最低就只得12.2度。此外，位於高地的大帽山、鳳凰山及大老山，最低氣溫只有7.9至8.3度。

下周氣溫將回落，周一最低氣溫將跌至15度，周二更進一步跌至14度。（香港天文台）

下周初再度轉涼

東北季候風正影響廣東，並會在今明兩日為華南沿岸帶來清涼天氣，預測香港今日早上多雲及有一兩陣微雨，天氣相當清涼，市區最低氣溫約14度，新界再低一兩度，日間大致天晴，最高氣溫約19度，吹和緩北至東北風，初時離岸風勢清勁，展望明天短暫時間有陽光。

隨著季候風緩和，周末期間沿岸地區氣溫將稍為回升，但一股東北季候風補充會在下周初抵達華南沿岸，屆時將會再度轉涼。而受乾燥的東北季候風影響，下周中期華南普遍晴朗，內陸地區日夜溫差較大。

最低氣溫概率預報顯示，直至本月底氣溫變化不大，料繼續維持清涼天氣。（香港天文台）

明早新界料續得12度

根據天文台的「九天天氣預報」，明日氣溫將介乎15至19度，周末時氣溫將回升至最高21度，但下周氣溫將回落，周一最低氣溫將跌至15度，周二更進一步跌至14度，之後氣溫會逐步回升，下周五回升至17至21度。

自動分區天氣預報就顯示，今日日間氣溫回升，但今晚凌晨後市區氣溫將下降至16度左右，新界則只有13至14度，明天早上將相當清涼，市區同樣介乎14至15度，新界則介乎12至13度，風勢亦頗大，離岸間中吹6級風。