【天氣預報】今晚天晴氣溫降　涼住睇2019第一個「超級滿月」

乾燥的東北季候風正影響廣東沿岸地區，本港地區今晚間漸轉天晴，天空總雲量少過八分之六，有利觀賞今年的第一個滿月！適逢月球運行至最接近地球的「近地點」附近，今晚的月亮直徑會比平日大百分之7左右，亦即是「超級滿月」。惟今晚氣溫下降，市區將跌至15度，新界再低一兩度，如市民有意到郊外觀賞超級月亮，宜多添防寒衣物。

在下午4時30分，天文台錄得19.6度，相對濕度56，紫外線指數0.8，強度屬於低。天文台預測，明早相當清涼，市區最低氣溫約13度，新界再低兩三度，日間非常乾燥，最高氣溫約19度，吹和緩北至東北風。展望本週餘下時間大致天晴及乾燥。本週後期氣溫逐漸回升。

今年1、2、3月，都有機會看見超級滿月。（天文台）

天文台在今日下午於Facebook發文，提醒市民今晚有超級月亮。今晚是2019年的第一個滿月，逢月球運行至最接近地球的「近地點」附近，所以月亮的直徑看起來會比平日大百分之7左右，亦即是「超級滿月」。假如今晚錯過，便要等到2月19日及3月21日。

貼文中的「氣象冷知識」更講解今晚有超級滿月的原因。由於月球在一個橢圓形的軌道上圍繞地球運行運行，因此月球和地球的距離時遠時近，月球軌道離地球最遠的一點稱為「遠地點」，最近的一點則稱為「近地點」。而2019年頭3個月的滿月剛巧是月球較接近與地球的日子，兩者距離少於36萬公里，所以月亮視覺上會更大。「超級血狼月」更會現身歐美，身在當地便可看見3大天文奇觀。

今晚天氣清涼。（天文台）

天文台預測，今晚會漸轉天晴，即天空總雲量少過八分之六，天朗氣清，正是觀賞超級滿月好時機。但受到東北季候風影響，本港氣溫下降，今晚市區氣溫只有15度左右，愈夜愈清涼，明日早上7時，市區只得12度左右，新界多區更只得10度。市民如要到戶外長時間觀賞滿月，切記多添衣服。