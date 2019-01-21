【天氣預報】明天市區12度新界10度　農曆新年前究竟暖定凍？

東北季候風昨晚抵達華南，為廣東沿岸地區帶來清涼的天氣，正午時分，香港各區氣溫普遍較昨日低五度左右，而市區今早介乎15至16度左右，新界則介乎13至15度之間，其中大帽山及大老山的監測站，錄得的最低氣溫均只有「個位數」。來自北方冷空氣明日繼續影響香港，氣溫將進一步下降，自動預報系統顯示，明早市區將下降至12度，新界多區更跌至只有10度。 最新發布的「九天天氣預報」就顯示，下周三天氣繼續清涼及天氣晴朗，部分時光有陽光，氣溫將介乎17至21度，而從最低溫度概率預報推測，預料直至下月初年廿九時，氣溫仍維持相若，除非再有冷峰突襲，不然農曆新年將不冷不熱保持清涼。

在上午11時40，天文台錄得氣溫為18.1度，相對濕度為百分之64；在京士柏錄得的紫外線指數是3，強度屬於中等。接近中午時香港的分區天氣情況，市區氣溫約17至18度，新界氣溫則約16至17度。而今早上水曾錄得13.9度，大帽山及大老山的監測站錄得的最低氣溫，則分別只有7.5度及9.9度。

接近中午時各區氣溫普遍較昨日低五度左右，市區氣溫約17至18度，新界氣溫則約16至17度。（香港天文台）

市區今早介乎15至16度左右，新界則介乎13至15度之間，其中大帽山及大老山的監測站，錄得的最低氣溫均只有「個位數」。（香港天文台）

天文台表示，東北季候風正影響廣東沿岸地區，並帶來清涼的天氣，正午時分香港各區氣溫普遍較昨日低5度左右。預測下午及今晚部分時間有陽光及乾燥,今晚氣溫進一步下降，吹和緩至清勁偏北風。展望本周餘下時間將大致天晴及乾燥。而受東北季候風影響，明日華南早上寒冷，隨後兩三日氣溫逐漸回升，普遍天晴，但日夜溫差較大，而一股清勁至強風程度的偏東氣流，會在下周影響廣東沿岸。

「九天天氣預報」顯示，下周三天氣繼續清涼及天氣晴朗，部分時光有陽光，氣溫將介乎17至21度。（香港天文台）

偏東氣流下周影響廣東沿岸



最新發布的「九天天氣預報」顯示，周六雖然氣溫回升至16至21度，但周日氣溫將略為回落，將介乎15至19度，下周初氣溫將徘徊在16度至最高21度之間，同時部分時間有陽光，似未未來一周的天色也不俗。



而根據溫度概率預報顯示，至下月初2月3日的預報，最高氣溫在20至22度的範圍機率最大，而最低氣溫方面，則介乎15至17度之間。由於3日已是年廿九，除非之後一兩天突然有冷峰殺到華南影響香港，不然按現時趨勢，今年農曆新年將天氣清涼。

根據溫度概率預報，至下月初2月3日的預報，最高氣溫在20至22度的範圍機率最大。（香港天文台）

最低溫度概率預報顯示，至下月初2月3日時的氣溫，將介乎15至17度之間。（香港天文台）

而根據自動分區天氣預報，今晚入夜後氣溫將開始下降，新界率先跌至13度左右，而明天清晨時市區氣溫將跌至12度，新界區包括上水、元朗、大埔、及石崗將跌至只有10度，而沙田、屯門及將軍澳等地區亦只有11度。周三早上氣溫大致相若，市區氣溫較一天前稍高，將會有13度左右，惟新界區則氣溫跟一天前相若，普遍只有10度，而打鼓嶺更跌至只有9度左右。再次溫馨提醒大家，需要穿著足夠保暖衣物。

明天清晨時市區氣溫將跌至12度，新界多區將跌至只有10度。（香港天文台）