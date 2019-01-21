【天氣．台長專訪】岑智明爆工作有旺淡季　計劃未來開發共享資源

關於天文台工作，夏季時由於不時有颱風襲港，他們的工作亦特別容易進入公眾眼球，亦同時容易引來外界批評聲音，但去年提早預報超強颱風山竹襲港一役，令天文台大獲民心，而天文台近年在社交媒體上的表現「威風八面」，台長岑智明又不時親自上場（網），以至連出名批判最強的「高登仔」之歡心都成功被天文台俘虜。 天文台台長岑智明早前接受《香港01》專訪，上星期一連兩天播出的訪談，台長岑智明由山竹襲港談到自己愛上網，他又如何評價自己的同事及天文台現時工作？出名快人快語的岑智明就直言：「水平是一直進步中」，更透露經過山竹之後，同事士氣非常高，「看見做出來有成效，市民也很歡迎，我們辛苦也不要緊，要重要是有滿足感 。」 不過，風季時天文台大有發揮空間，但風季過後，似乎大家關注的天氣情況只有何時轉凍，而實情是冬天又像失了蹤，那天文台仝人是否又可以趁機抖抖？雖然觀測氣象確有旺淡季之分，但岑智明就直指其實天文台工作全年都很忙，而且有不少工作，更是不為公眾所認知，但卻要靠同事默默耕耘來維持。

在早上8時，天文台錄得氣溫為16.9度，相對濕度為百分之69；在京士柏錄得的紫外線指數是0.1，強度屬於低，另今日預測空氣質素健康指數風險，一般監測站及路邊監測站為低，但下午將轉為低至中水平。由於東北季候風昨晚抵達華南地區，為廣東沿岸地區帶來清涼的天氣，香港今日大致多雲，早晚天氣清涼，今早新界氣溫普遍降至15度或以下，日間市區最高氣溫則約19度。昨日是半世紀以來最熱的「大寒」，氣溫跟今天相比，一日間出現逾十度溫差。（按此閱讀：【天氣預報】今早氣溫急降逾10度）

香港今日大致多雲，早晚天氣清涼，今早新界氣溫普遍降至15度或以下。（香港天文台）

山竹後天文台仝人士氣高

天文台台長岑智明早前接受《香港01》專訪，由山竹襲港（按此閱讀：【天氣．台長專訪】岑智明憶山竹襲港）談到自己愛上網（按此閱讀：【天氣．台長專訪】親揭天文台社媒爆紅之謎），而在他不時親身上陣上網跟網民市民交流，加上天文台在社交媒體上表現出色，令天文台近年形象大好，就至連「高登仔」歡心都能贏到。那岑智明又如何評價自己的同事及天文台現時工作？

「我認為水平是一直進步中」，台長岑智明如此回應記者的提問，而在訪問期間，其實只要稍有提及到天文台同事的工作，岑智明在言談裡都難掩對同事的欣賞之情，並直言在山竹襲港時，天文台有效預測及提早預警，加上社會各界的合作，令風暴對香港的傷害減至最低，更是團隊同共發揮的體現，「山竹之後，我們同事的士氣也非常高，當然工作很多，我們做很多新發展，同事要投入自己額外的時間，但看見做出來有成效，我認為我們辛苦也不要緊，要重要是有滿足感！」似乎颱風摧毀了天文台總部很多大樹，卻不單撼動不了天文台仝人的鬥心，反而令大家打下強心針。

岑智明直言在山竹期間天文台有效的預測、提早預警，令颱風對本港的傷害減至最低。（鄭子峰攝）

風季後天文台繼續忙

不時有颱風來襲的夏日風季，相信是天文台每年最忙碌之時，但在風季過後，究竟天文台是否就能閒下來？甚至是他們韜光養晦的好時機？原來雖然觀測氣象確有旺季、淡季之分，但卻不代表在風季過後無事忙。

「很多風雨季沒有時間做的事，要留待冬天、秋天才處理；假如不幸，那年的風雨季有些事有較大的問題要後續處理，真的會繼續做幾個月也未能完成。」岑智明解釋道。不過，他也坦言，以前天文台工作確是有較明顯的淡、旺季分別，但隨著極端氣候出現，「怪事」也會隨時發生，例如冬季可以有沙塵暴殺到，遠處的極端氣候也會波及香港等，令天文台時刻無法鬆懈。

岑智明指隨著天氣變得極端，「怪事」會隨時發生，所以天文台工作全年也很忙。（鄭子峰攝）

同事粉墨登場增公眾認知

在巨大螢幕前指手劃腳、預報天氣，或許是大眾對天文台工作的印象，但其實他們的工作遠不只於此。岑智明解釋，現時的電視天氣預報節目已有超過30年歷史，而他們製作的「氣象冷知識」短片，亦拍攝了好一段時間，但他們不單想做得好、做得生動，更希望把專業知識帶給觀眾，也讓同事有接觸公眾的機會。

事實是，「串嘴蔡生」、「志泰bb」及江偉等多名科學主任，現時亦開始漸為公眾熟識，甚至成為半個「氣象KOL」走紅，而近期天文台連不同職級、崗位的同事也開始粉墨登場，例如雷達機械師早前便現身介紹自己的工作，同時呼籲有興趣者可加入，岑智明就希望，透過同事現身說法，讓大眾認識更多天文台各範疇的工作。

岑智明指由製作雷達圖像到維修儀器等，都是市民未必看得見的工作。（鄭子峰攝）

提高天文台app互動性

那麼，天文台的工作裡，又是否有不為公眾所認知的「隱秘任務」？岑智明就立即舉出一埋例子，稱由製作雷達圖像到維修儀器，這些都是市民未必看得見的工作，但圖像、資料不會自動出現，需要透過天文台人員維持儀器運作，以及在背後整理數據資料。此外，天文台也為大亞灣核電站做幅射監測，工作亦鮮為人知，「如果有任何事故，可能需要有大亞灣應變計劃，這些大部分時間市民也不會有感覺。」儀器不斷運作，很多數據整理、儀器維修，這些背後的工夫，全靠天文台同事默默耕耘。台長就再次把握機會，盛讚一群令他自豪的同事。

但沒有最好，只有更好，抱著「一直進步中」的心情，岑智明在餘下約5年的台長生涯，又有什麼大計來令天文台不斷進步？他就希望，將天文台App打造成一個互動平台，「我們希望可以將App改善，方便市民報料。」無論外面有什麼天氣狀況，從靚雲到打風下雨，又或是水浸、塌樹，市民也能透過天文台的流動軟件即時報告，令天文台能更準確掌握天氣對市面的影響。天文台亦開始在「眾包」（crowdsourcing）上進行一些基礎工作，希望將來在民間搜集回來的訊息，能夠共享及有助製作更好的天氣報告。