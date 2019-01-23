【天氣】塱原農田尋找港產馬蹄糕原材料　雨水不足隨時令馬蹄失收

還有不足兩星期就迎來農曆新年，賀歲食物中，其中一類必不可缺的，相信必數中式糕點，傳統上常見有蘿蔔糕、芋頭糕、馬蹄糕及年糕，如同糕點界的「四大天王」。不過，大家又有沒有在新年大快朵頤時，想到這些糕點的「前世今生」？就以馬蹄糕為例，其實由原材料馬蹄開始至製作成糕，能夠一條龍式全由香港製造？ 香港原來有人種馬蹄！《香港01》記者早前就親訪上水塱原濕地，問過農友們如何種植馬蹄，原來香港的氣候甚為適合馬蹄生長，但氣候的變化，卻足以影響馬蹄的口感質量，因為馬蹄是濕耕農作物，需要充足雨水及陽光，收成才會更好，那今年的港產馬蹄質素又如何呢？

在早上8時，天文台錄得氣溫為14度，相對濕度為百分之56；預測今日的氣溫介乎13至18度，而在京士柏錄得的紫外線指數是0.1，強度屬於低。天文台今早在新界多區錄得氣溫急降，多區氣溫降至10度或以下，其中打鼓嶺跌至51.度，寫下今年入寒新紀錄。（按此閱讀：【天氣預報】打鼓嶺錄入冬最凍氣溫）

今早在新界多區氣溫降至10度或以下，其中打鼓嶺只有5.1度。（香港天文台）

港產馬蹄供應社企製糕

農曆新年將到，中式糕點是必食賀年食品之一，取其「步步高升」之意頭，其中味道清甜、相對較不油滯的馬蹄糕，更是長幼最愛，而位於上水塱原濕地、專門種植馬蹄的「禾‧花‧雀‧塱原生態農社」，每年就會跟社會企業「土作坊」合作，為對方供應馬蹄以製成全港產馬蹄糕。

「禾‧花‧雀‧塱原生態農社」是長春社在「可持續發展基金」和「環境及自然保育基金」撥款資助下成立，目的為保護及提高塱原的生態價值；發展塱原成為生態旅遊熱點。農社每年和社會企業「土作坊」合作，大約會提供約40斤馬蹄供後者製作馬蹄糕，而「土作坊」就會視乎訂單數量來決定馬蹄糕的產量，而可以預期，這些港產馬蹄糕均是限量出品。

上水塱原濕地種植的生態馬蹄。（長春社提供）

馬蹄一年生每年限產一造

香港有人製作馬蹄糕並非新聞，但香港有人種植馬蹄，卻相信未必很多人知悉，長春社助理保育經理劉善鵬就指，其實香港的天氣很適合種馬蹄，「陽光充足、雨水多點、水份充足會較好。可能很多人不知道，因為馬蹄是濕耕的農作物，一定是浸水種，所以雨水充足田灌溉得好點，陽光照著生得好點，收成會更好。」

馬蹄是一年生植物，農曆新年開始種植至中秋後，每年只產一造。劉善鵬表示，農曆年天氣較涼，很多濕耕的農作物加水稻、慈菇、馬蹄也未開始擋種，而過了農曆年後，農夫就會開始把馬蹄苗種在水田裡。

馬蹄是濕耕農作物，種植過程需長期浸水。（長春社提供）

馬蹄2017年曾失收

不過，在馬蹄田裡經過上年的收成，其實仍有未收割的馬蹄存在，埋藏在泥土中，而到了和暖天氣而農田再浸水後，他們自己便會長出新芽來，「到了5月馬蹄葉生長至一呎至兩呎，我們覺得它長得太密時會將它分株，分開疏離地種，疏一點令馬蹄不要搶養分。」到大約秋天時，天氣開始轉冷，便不再適合馬蹄生長，此時馬蹄的葉會慢慢枯萎，營養落到根部，準備用根部過冬，這時候的馬蹄就最肥最大也最多營養，故農夫都會在過了中秋後就採收。

務農雖然「睇天吃飯」，而每年塱原馬蹄可以有收成更不是必然，「在2017年試過5月幾乎沒有下雨，那年的馬蹄很奇怪，差不多7月葉就枯了。提早枯萎的馬蹄發育得不好，那年一粒馬蹄也沒有。」亦因如此，去年農曆新年，土作坊未能製作馬蹄糕出售，同時再次反映，氣候變化因素，足以左右我們的糧食供應。

長春社助理保育經理劉善鵬每年參與馬蹄種植。

生態馬蹄令農田生物多樣化

至於現時在塱原種植的，並非普通馬蹄，而是生態馬蹄，那兩者有何分別？劉善鵬就解釋，「意思是種植過程希望用生態友善的耕種方式，用有機肥料及避免用蟲藥。」雖然不一定收成，但種植過程卻令濕地環境和生物得益，「我們不斷觀察中發現馬蹄田有很多生物。種植馬蹄的過程，農田長期浸水，是一個很好的空間給生物使用，例如是青蛙；夏天時青蛙夜晚會跳下水在田中生蛋，蝌蚪亦很健康在馬蹄田成長。很多水鳥會在馬蹄田覓食，有兩種水鳥常在馬蹄田築巢，一是白胸苦惡鳥，另一是塱原明星，叫彩鷸，它們很喜歡馬蹄一條條的葉，會啄斷它變做個『蒙古包』然後在裡面築巢。」

+ 5 + 4 + 3

至於今年馬蹄收成如何？又能否製作本地馬蹄糕？下星期新年前倒數，我們將作最後衝刺，為大家帶來馬蹄糕的製作示範，大家要密切留意。