【天氣預報】打鼓嶺錄5.2度創入冬最凍　未來九日天晴有陽光

廣東沿岸地區正受乾燥的東北季候風影響，香港今日早上天氣相當清涼，市區氣溫降至約13度，而在天晴、乾燥及風勢較弱等因素下，新界部分地區氣溫降至10度或以下，其中打鼓嶺錄錄得只有5.2度，更創下入冬以來新低。此外，石崗、上水、沙田、元朗、將軍澳及大埔等地區，清晨時氣溫均跌至「個位數」。 天文台預測，香港今日天晴乾燥，日間最高氣溫約18度，吹和緩北至東北風。由於預料乾燥東北季候風會在本周餘下時間，持續為華南帶來普遍晴朗的天氣，展望本周未來大致天晴及乾燥，日夜溫差較大，而受一股達強風程度的季候風補充在周末抵達廣東沿岸影響，下周初風勢較大，要在下周中期，氣溫才將稍為回升。

在早上7時，天文台錄得氣溫為14度，相對濕度為百分之58；預測今日的最高紫外線指數大約是6，強度屬於高。香港分區天氣情況，今早市區氣溫降至約13度，但新界部分地區氣溫驟降，氣溫降至10度或以下。

今早市區氣溫降至約13度，但新界部分地區氣溫驟降，氣溫降至10度或以下。（香港天文台）

清早氣溫跌至全日最低

翻查天文台分區天氣資料，在凌晨3時後，新界多區氣溫開始急降，至4時左右部分地區錄得的最低氣溫，已經直逼去年底冷鋒襲港時的溫度紀錄，惟低處未算低，多區氣溫在早上6時後仍繼續向下，至清早才跌至全日最低位。

數據紀錄顯示，截至早上7時，北區打鼓嶺在多區中錄得的氣溫最低，只有5.2度，其次是石崗的7.9度，較昂平及大老山錄得的氣溫更低；此外，上水及元朗公園均是9度、沙田及將軍澳為9.3度，荃灣可觀9.5度，而流浮山、濕地公園、荃灣城門谷為9.6度，而大埔也只有9.7度。

地區 1月23日錄得的最低氣溫* 打鼓嶺 5.2℃ 石崗 7.9℃ 上水 9℃ 元朗公園 9℃ 沙田 9.3℃ 將軍澳 9.3℃ 荃灣可觀 9.5℃ 流浮山 9.6℃ 濕地公園 9.6℃ 荃灣城門谷 9.6℃ 大埔 9.7℃ *截至早上7時

再翻查紀錄，打鼓嶺在今年入冬以來最低溫紀錄是去年12月17日，當時同樣出現新界部分地區忽然低溫的情況，當日最低氣溫只有7度，故今早錄得5.2度，已創下入冬以來新低，而在去年底冷鋒襲港時，打鼓嶺錄得的最低氣溫則有8.4度。另外，石崗的7.9度亦同樣創入冬新低，對上一個紀錄出現在去年底30日，當時石崗就錄得8.3度。

打鼓嶺在多區中錄得的氣溫最低，在凌晨3時後，新界多區氣溫開始急降，惟低處未算低，多區氣溫在早上6時後仍繼續向下，至清早才跌至全日最低位。（香港天文台）

對於新界地區忽然爆凍，天文台在早上6時前的天氣預測中特別加入解釋，指是由於天朗氣清及風勢較弱，內陸空曠地區在晚間散熱較快所致，亦即所謂的「輻射冷卻」作用，。過去天文台亦曾利用「氣象冷知識」專題（按此閱讀：【天氣】拆解新界忽然爆凍之謎），為大家解開耳熟能詳的「新界地區會再低一、兩度」之謎。

「九天天氣預報」顯示，包括今天在內一連九天均天晴或有陽光，連日天色均不錯。（香港天文台）

一連九日天晴有陽光

香港今日的天氣情況，預測天晴乾燥，日間最高氣溫約18度，吹和緩北至東北風，相對濕度介乎百分之40至75，天文台在昨早6時發出的紅色火災危險警告仍然生效，表示火災危險性極高。

由於預料乾燥東北季候風會在本周餘下時間持續帶來普遍晴朗天氣，展望本周未來均大致天晴及乾燥，日夜溫差較大。天文台的「九天天氣預報」就顯示，包括今天在內一連九天均天晴或有陽光，連日天色均不錯，而氣溫將介乎15至21度之間。另外，預料一股達強風程度的季候風補充會在周末抵達廣東沿岸，下周初風勢會較大。而到下周四時，天氣料稍為回暖，氣溫會回升至18至22度水平。