【天氣】一月嚴選花鳥蟲出爐　潛水鴨打頭陣濕地公園有紅葉賞

冬季的濕地相當熱鬧，在這個觀鳥季節，除了在天上高飛的候鳥，原來還有入水能「潛」的鴨子；此外，冬季也是欣賞紅葉的旺季，但看紅葉不一定需要去大埔，濕地公園的落雨杉，一樣有紅紅黃黃的漂亮樹葉；而在近期，濕地公園還會有本港罕有的鮮黃色灰蝶──斜斑彩灰蝶出沒，由濕地公園嚴選的一月花鳥蟲，已經準備好跟大家見面，趁本周末天氣和暖而且有陽光，不妨把握機會去親親大自然，一家大小一起去探訪。

在上午8時，香港天文台錄得溫度為19.2度，相對濕度為百分之84；而在京士柏錄得的紫外線指數是0.1，強度屬於低。今早各區氣溫介乎17至19度左右，而從大範圍的衛星雲圖可見，華南地區被一道廣闊雲帶覆蓋，不過香港上空的雲層不算太厚，故今午或有機會從雲層間見到陽光。然而，大家需要留意，一股達強風程度的偏東氣流將取代東北季候風，明天及後天廣東沿岸風勢將頗大及有幾陣雨。（按此閱讀：【天氣預報】偏東氣流周中取代季候風）

鳳頭潛鴨是濕地公園常見冬候鳥。（濕地公園提供）

鳳頭潛鴨頭頂羽毛似扎辮

踏入了冬季後，別以為動物都在過冬，野外會了無生氣，其實香港的濕地在冬天是相當熱鬧的，因為正值觀鳥季節，候鳥除在天上高飛，原來還會「潛水」！為新一年打響頭炮的一月之鳥，就是頂著一個辮子頭的「鳳頭潛鴨」。

「鳳頭潛鴨嘅名字代表，佢嘅頭頂有幾條長羽毛，好似紥咗一條辮仔咁。」濕地公園助理主管馮頴言介紹說。鳳頭潛鴨是濕地公園常見冬候鳥，喜歡成群出現，牠的嘴呈灰色，眼睛則是鮮黃色，頭後有小飾羽，而雄鳥全身接近黑色，翼下及腹部白色。



馮頴言續指，鳳頭潛鴨善於潛水，可潛入水中數分鐘之久，「牠們常集體隨波漂流，很少近岸或上陸；游泳時尾部經常向下拖垂，休息時則常將腹部朝上，平躺於水面上理毛。這種鴨子喜歡棲息在大型草澤、水庫、湖泊等地，以動物性食物為主，特別喜愛貝類及軟體動物。」

鳳頭潛鴨經常集體隨波漂流。（濕地公園提供）

本地落雨杉紅葉迎冬

冬季的大自然除了飛鳥，還令人想起紅葉落下的美景。要欣賞紅葉，不一定要到大棠尋楓香，濕地公園的落雨杉亦正在轉紅以迎接颼颼寒風。落雨杉為本地原生物種，樹幹外形筆直堅挺，擁有圓稚形的樹形，扇形羽狀複葉看似羽毛，在秋冬會轉為橙黃色。為了適應濕地生境，樹根四周有隆起膝根，以吸收空氣中的氧氣。

濕地公園主管吳楚敏介紹，葉綠素使葉片呈現綠色，但葉的細胞除了葉綠素外，亦含有呈黃色的胡蘿蔔素（carotenoids）及紅色的花色素苷（anthocyanin）。為了準備過冬，一些樹木在秋冬落葉之前會停止製造葉綠素，並將葉綠素會分解。但這過程卻有助葉細胞製造花色素苷，也無損胡蘿蔔素。因此，在秋冬季會見到一些樹葉轉為黃色及紅色的現象。

濕地公園的落雨杉亦正在轉紅。（濕地公園提供）

尋斜斑彩灰蝶靠幼蟲引路

寒冬裡在大自然除了能找到候鳥，原來本地還仍有不少蝶蹤。濕地公園嚴選的一月之蝶，是罕有地色彩鮮艷的灰蝶「斜斑彩灰蝶」。這隻體形較細小的蝴蝶，翅膀的腹面是鮮黃色，配有一條橙色邊緣，翅背以黑色為主，但亦有鮮艷的橙色斑紋，在冬陽底下，雄性的斜斑彩灰蝶會展翅曬日光浴，翅背更會反射出金屬藍光。

「在香港的灰蝶之中，牠算是一種顏色比較鮮艷，好靚的灰蝶。」濕地公園主管馮子豪教路，要觀賞斜斑彩灰蝶，只需要認住牠們幼蟲的主食火炭母，這種一年生的草本植物在郊野和公園很常見，「找到火炭母，發現到斜斑彩灰蝶成蟲的機會就很大了！」