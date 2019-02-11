【天氣預報】情人節濕暖元宵節有驟雨　2月最後一周或升溫至27度

受東北季候風影響，廣東地區今早天氣清涼，天文台今日上午錄得的最高氣溫亦只有19.4度，繼昨日後再次低於「2字頭」，惟同時也可能是2月最後清涼的日子，因為明日開始天氣再逐漸回暖，爆暖天氣又再來襲，且預料到本月尾時亦無望有寒冷天。 根據最新的「九天天氣預報」，未來九日的最高氣溫均在22度或以上，當中有3日更高達25度，而本周四情人節當日將又濕又暖，下周元宵節時更會有幾陣驟雨；最新的氣溫預報概率就顯示，踏入2月最後一周，即25日起，最高氣溫將有30%至40%機率上升至27度。

在正午12時，天文台錄得19.1度，相對濕度為百分之82；在京士柏錄得的紫外線指數是2，強度屬於低。天文台預測，本港地區今日大致多雲，下午部分時間有陽光，吹和緩東至東北風，稍後離岸風勢清勁。展望未來數日回暖。本週後期早晚沿岸有霧。

東北季候風今早為廣東沿岸帶來清涼的天氣，天文台錄得今早的最高氣溫只有19.1度，雖然氣溫不算很低，但已是踏入2月以來，繼昨日後最高氣溫再次不足「2字頭」，而今早各區亦頗為清涼，新界部分地區的最低氣溫更下降至不足16度。

未來九天非常和暖。（天文台）

今早稍為清涼。（天文台）

不過，爆暖天氣很快又再來襲！根據最新的「九天天氣預報」，未來九日的最高氣溫均在22度或以上，當中有3日更高達25度，情人節及後的7天最低氣溫也在20度或以上。在情人節（14日）當日又濕又暖，下周元宵節（19日）前夕風勢頗大，離岸將吹起6級風，當天就將會有幾陣驟雨。

最高氣溫不斷向上。（天文台）

整個農曆新年非常溫暖，而今個冬季寒冷天氣更幾乎失蹤，而如果大家仍期望寒冬會出現，可能更要失望了，因為直至2月最後一周初，氣溫預測將只升不降。由最新的氣溫預報概率圖預測的未來兩周氣溫情況，踏入本月最後一周，即25日時，預測屆時最高氣溫將進一步上升，最高更可能達27度，概率有30%至40%，而出現26度的概率更達40%至50%。

再翻查天文台數據庫，過去在2月下旬亦曾出現高溫，其中有記錄以來最暖2月的2009年，當年2月25日的最高氣溫便達28.3度。