【天氣】暖冬勢破紀錄氣溫數據全面睇　三月寒冷日出現機率大檢閱

今年的冬季（去年12月至今年2月）進入最後倒數，但冬天寒冷的日子卻寥寥可數，至今只有3天寒冷日數，繼農曆豬年多日錄得高溫改寫氣溫多個紀錄後，天文台在情人節當日（14日）已經作出預告，指根據目前的預測數據推算，今個冬季三項溫度數據均很大可能打破自1884年以來的紀錄。 這個冬季究竟有多暖，相信已不用多言，餘下的問題，或許是究竟這個冬季的溫暖天氣，跟過去的氣溫紀錄，存在著多大的溫差？而雖然踏入3月冬季完結，但翻查天文台資料，3月份發出寒冷天氣警告其實亦頗為常見，那我們又有多大機會，經歷一個遲來的寒冷天。

根據天文台的預告，由去年12月至今年2月的平均氣溫、平均最高和平均最低氣溫，將很大可能打破自1884年有記錄以來的紀錄。雖然現時距離冬季完結仍有不足兩周，但其實只要回顧12月與1日的天氣，似乎早已露出打破紀錄的端倪。

周五（15日）下午錄得的最高氣溫仍達22度以上。（香港天文台）

過去兩個月皆「異常溫暖」

天文台在上月初發布的12月天氣回顧，以「異常溫暖的十二月」為標題，當中羅列的氣溫數據便已經指出，這個冬季的12月遠較正常溫暖，平均氣溫為19.2度，較正常值17.9度高1.3度，是有記錄以來的其中一個第6高；平均最低氣溫17.6度，較正常值15.9度高1.7度，是有記錄以來的其中一個第4高；而平均最高氣溫則是21.3度，雖然未能擠身十大，只排其中一個第14高，但除了1968年異常高溫的23.9度外，跟其他前列紀錄之間只有1度內的差距。

至於1月的天氣回顧，標題的形容同樣是「異常溫暖」，因為上月遠較正常溫暖，平均氣溫18.1度及平均最低氣溫16.4度，分別較其正常值高1.8度及1.9度，兩者同是有記錄以來1月份的第3高。而平均最高氣溫20.4度，也是較正常值高1.8度，成為有記錄以來1月份的第5高。

2月氣溫暫排歷史紀錄前列

及至2月份，截至14日的數據統計，平均最高及最低氣溫分別是22.9度及18.6度，則暫時排有記錄以來的第2及第1高，即單是今個2月，已可能會成為有記錄以來最熱的2月份。而如果以此溫度水平再拉勻三個月份來計算，則平均最高及最低氣溫均已成為有記錄以來最高，分別較舊紀錄高出0.5度及1度。

更必須要指出的，是按現時溫度預報的預測，至2月底的最高氣溫預報，最大機會出現的氣溫範圍，幾乎都在23度或以上，且有多天頗大機會出現24、25度的「高溫」，而最低氣溫預報方面，出現18度以下的溫度機會幾乎少於20%，換言之，最終的氣溫紀錄只會更高，難怪天文台能斷言打破紀錄機會大了。

現時的數據顯示，2月份氣溫再創新紀錄的機甚大。（香港天文台）

北方冷空氣不南下

今個冬季為何不冷？天文台就解釋，是因為較少冷空氣從北方南下至華南沿岸，華南沿岸的低層南風亦偏強，加上南海北部水溫異常溫暖，就令香港今個冬季遠較正常溫暖。

然而，寒冷天氣或許仍有最後殺到的機會，就是在3月份！翻查天文台數據庫，自1999年寒冷天氣警告生效後，過去19個冬季中，天文台曾有12個冬季，需要在3月份或之後發出寒警，比率約為達六成三。其中，在2007年，更曾在4月3日至4日，發出過14小時的寒警，是該警告訊號最遲發出的紀錄。此外，2016年時，天文台也曾在3月最後一周仍需要發出寒警。

現時溫度預報的預測，至2月底的最高氣溫預報，最大機會出現的氣溫範圍，幾乎都在23度或以上。（香港天文台）

天文台4月份曾錄得寒冷日

另一數據就顯示香港天文台所錄得的寒冷天氣日數，即天文台總部最低氣溫12.0度或以下的日子，而自1884年有記錄共135年，共有83年（約佔61%）的3月是有錄得寒冷天氣日子的，另有7年在4月份錄得。但需要面對的真實是，3月錄得寒冷日數近年明顯減少，且如果該年冬季本身累計寒冷日數不多，3月時沒有寒冷日數的機率亦較大，但對期望寒冷的市民而言，總算可以仍抱一絲希望。