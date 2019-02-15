【天氣預報】3月初氣溫揭盅料高見25度　下周天氣不穩有驟雨雷暴

2月已過一年，意味今年冬季餘下不足兩星期，但寒冬繼續失蹤，最新氣溫預報顯示，預測將以25度的溫暖天氣進入3月份。而未來個多星期先後受清勁偏東氣流、低壓槽及溫暖海洋氣流影響，不單氣溫有一定的波動，亦將迎來不穩定天氣，預料下周初天氣較差，將有驟雨及局部地區雷暴，要到下周日（24日）才重見陽光。

一股清勁的偏東氣流正影響廣東沿岸，今早香港各區氣溫介乎17至18度，明日天氣溫暖，天文台將明日最高氣溫降低1度至最高24度，周日則跌至21度或以下，氣溫變化較大。一道低壓槽又會在下周初帶來不穩定天氣，由下周一至周六也有不同程度的驟雨，其中在下周二是廿四節氣中的「雨水」，當天同時又是農曆正月十五年宵佳節，但卻會有局部地區雷暴。而根據最新「九天天氣預報」，最快要在下周日（24日）起才有望停雨及短暫再見陽光。

下周預料將連日下雨。（香港天文台）

在正午12時，天文台錄得氣溫為21.3度，相對濕度達百分之79，紫外線指數5，強度屬於中等。受到一股清勁的偏東氣影響廣東沿岸，本港地區今日大致多雲，部分時間有陽光，吹和緩偏東風，初時離岸風勢清勁。今早各區仍頗為清涼，氣溫介乎17至18度，在正午陸續回升。

本周日將舉行一年一度的渣打馬拉松賽事，預測當日天氣潮濕，相對濕度達百分之80至90。

本周末的氣溫變化較大，根據最新「九天天氣預報」，天文台將明日最高氣溫降低1度至最高24度，但周日的最高氣溫忽然下降3度，跌至21度或以下，風勢頗大、潮濕且有微雨，渣馬選手宜出發前一直留意天氣狀況。

踩入3月氣溫繼續上升。（天文台）

另外，今年冬季步入尾聲，但寒冷日數少之又少，天文台周四才預告，這個冬天不太冷，更勢將成為有記錄以來香港最溫暖的冬天！而至今的寒冷日數僅得3天，並較1998至99年締造的紀錄少1天，同樣極可能打破紀錄。而最新的氣溫預報便顯示，將有最大機會挾25度左右的「高溫」進入3月，按現時預測，3月1日最大機會出現的最高氣溫將介乎24至25度。