【天氣．2月花鳥蟲】喚醒沉睡的自然　報喜斑粉蝶影翩翩

大家最近有看見一隻色彩鮮艷且容易辨認的蝴蝶「老是常出現」嗎？牠或許就是我們今集的主角「報喜斑粉蝶」。這隻翅膀由黑、白、黃、紅四種顏色組成的蝴蝶在本港頗為常見，給人喜悅和充滿生氣的感覺，特別是在大地回春之時，牠們的出現像是喚醒沉睡的自然，亦因此有「報喜」的美名。《香港01》請來濕地公園主管為大家介紹這隻2月之蝶。

有春花怒放，又豈少得粉蝶來報喜？濕地公園嚴選的2月之蝴蝶，正是報喜斑粉蝶，這種中型大小的蝴蝶在秋冬季較為常見，其翅膀由黑色、白色、紅色和鮮黃色組成，雌蝶翅面的白斑較淡，沒有雄蝶般顯眼，後翅腹面大部分填上黃色的斑紋，黃斑由黑色的翅脈分割，翅基有一列紅斑。愛在陽光燦爛的日子，成群結隊到開花的植物上吸食花蜜、曬太陽，牠飛行速度緩慢，要觀察牠並不困難。濕地公園主管馮子豪形容：「個畫面就很鮮艷，生氣勃勃，就如它的名字報喜一樣。」

報喜斑粉蝶常成群出現。（濕地公園提供）

他續指，報喜斑粉蝶是一種一年多代的蝴蝶，在一年內會完成數次生命周期，它的幼蟲會吃珊瑚樹、寄生藤、桑寄生等植物，成蟲會在同一棵植物上產下很多卵，這些卵就會一同孵化變成幼蟲，進食後便會一同結蛹及羽化，所以這些植物的周邊，有時會看見一大群報喜斑粉蝶的幼蟲、蛹或剛孵出的成蟲，展翅約 60 至 70 毫米且全年可見。