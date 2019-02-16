【渣打馬拉松】一日跌6度　19°C濕凍微雨　跑手宜慎選跑鞋免跣倒

踏入周末，今日（16日）部分時間有陽光，中午部分地區氣溫達攝氏27度，不過明天則跌破20度。已報名參加明天「渣打香港馬拉松2019」的跑手要注意，天文台預測明日介乎攝氏19至21度，風勢亦會轉強，會有微雨，渣馬選手出發前要留意天氣狀況，謹慎選擇跑衣及跑鞋。

（天文台網站截圖）

明日是一年一度的「渣打香港馬拉松2019」，周日氣溫較今日大為下降，市區最低氣溫料為攝氏19度。另外，明日天氣潮濕、有微雨。今年全馬和半馬起步點均為尖沙咀彌敦道，預料賽區沿路一帶氣溫約攝氏19度，最高氣溫為22度。因應明天天氣潮濕有雨，跑手要留意跑鞋的選擇，以免跣倒受傷。

（天文台網站截圖）

本港今日市區溫度介乎攝氏21至25度，濕度則介乎70%至95%，晚上多雲，有幾陣微雨。明日風勢會轉強，天氣稍涼，市區氣溫介乎攝氏19至21度，天氣會轉涼而本港將繼續潮濕，濕度介乎80%至95%之間，加上有微雨，天氣會變得「又濕又凍」。

天文台預料一道低壓槽會在下周初移近華南沿岸，該區天氣漸轉不穩定。而一股溫暖的海洋氣流會在下周中期為廣東沿岸帶來有霧的天氣。

（天文台網站截圖）