【天氣預報】周日渣馬開跑約19度　下周多日有雨

現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在明日逐漸增強，明日部分時間有陽光，天氣溫暖，最高氣溫約24度。展望星期日天氣稍涼，風勢頗大，早晚有微雨。隨後一兩日天氣漸轉不穩定。 周日是一年一度「渣打香港馬拉松2019」，根據天文台自動分區天氣預報，上午5時，賽區一帶氣溫為19度，有幾陣微雨，選手們要留意天氣狀況。

在下午約5時半，天文台錄得氣溫為21.6度，相對濕度是百分之78。現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在明日逐漸增強，此外一道雨帶正影響廣東西部。本港地區今晚大致多雲，早晚有幾陣微雨，最低氣溫約20度。明日部分時間有陽光，天氣溫暖，最高氣溫約24度，吹和緩偏東風，明日稍後離岸風勢清勁。明日的最高紫外線指數大約是8，強度屬於甚高。

低壓槽帶來不穩定天氣，下周有不同程度的驟雨。（香港天文台）

周日（17日）是一年一度「渣打香港馬拉松2019」的盛事，根據最新「九天天氣預報」，周日的最高氣溫比周六下降3度，跌至21度，最低氣溫19度。根據天文台自動分區天氣預報，當日上午5時，賽區一帶氣溫為19度，相對濕度約為百分之84至91度。當日風勢頗大，早晚有幾陣微雨，渣馬選手出發前要留意天氣狀況。

一道低壓槽又會在下周初帶來不穩定天氣，由下周一至周六也有不同程度的驟雨，其中在下周二是廿四節氣中的「雨水」，當天同時又是農曆正月十五元宵佳節，當日局部地區有雷暴。而根據最新「九天天氣預報」，最快要在下周日（24日）起才有望停雨及短暫有陽光。