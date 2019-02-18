【天氣預報】久違的降雨　單日雨量跑贏過去兩個月雨量總和　

一道低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨，本港方面，下午的雷雨為大部分地區帶來超過20毫米雨量。天文台分別在下午2時40分及4時取消了強烈季候風信號及雷暴警告，雨勢在5時左右亦開始減弱，根據「香港及珠三角兩小時降雨預報」，未來兩小時雨區離開本港，因此按照預測，大家今日收工時應無降雨，但今晚稍後局部地區有雷暴。今日是這個冬季久違的降雨，單日的雨量已經高於過去兩個月的雨量總和。

今日曾發出兩個天氣警告。（天文台）

本港地區今晚大致多雲有驟雨，今晚稍後局部地區有雷暴。在下午5時10分，天文台錄得氣溫為18.2度，相對濕度達百分之94，紫外線指數0.2，強度屬於低。今日天文台在上午11時45分及下午2時先後發出強烈季候風信號及雷暴警告，隨後分別在下午2時40分及4時取消有關警告。

今日下午是久違的降雨。（天文台）

今港下午的雷雨為大部分地區帶來超過20毫米雨量，離島更錄得40至50毫米的雨量紀錄，香港東區、南區則普遍有20至40毫米雨量，單日的雨量，已經超越了去年12月及1月的總和，翻查天文台資料，去年12月份的降雨量只有11.9毫米，而上月就只錄得4.7毫米降雨，低於正常範圍，兩者加起來亦不足20毫米。

收工總算停雨。（天文台）

根據「香港及珠三角兩小時降雨預報」，未來兩小時（5時45分至7時45分），本港不在雨區範圍，因此按照預測，大家今日收工時將無降雨，但今晚稍後局部地區有雷暴。預測明日大致多雲，有驟雨，初時局部地區有雷暴。明日稍後雨勢減弱，能見度較低，氣溫介乎18至22度，吹和緩南至東南風。隨後一兩日天氣溫暖，部分時間有陽光，早晚沿岸有霧。