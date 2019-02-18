【天氣】元宵節遇超級滿月雖百年難遇　雨勢縱減仍多雲料難賞月

明天是正月十五元宵佳節，同時也是天文現象「超級滿月」出現的日子，而今年三次「超級滿月」中，又以明晚月球跟地球最為接近，本來燈謎跟一輪明月高掛，勢為佳節增添氣氛，可惜明天天氣不佳，根據天文台最新預測，明天將有驟雨，初時局部地區有雷暴，雖然午後雨勢減弱，惟明晚能見度仍是較低及大致多雲，令成功賞月機會大減，或許充其量只能從雲隙之間抓緊月兒閃現的瞬間。

根據天文台的預測，香港明日仍受低壓槽影響，天氣續不穩定，將大致多雲及有驟雨，初時局部地區有雷暴，但預料稍後雨勢減弱，不過能見度較低。而按現時預測，局部地區的雷暴料在中午前出現，雨勢在中午後料將會減弱，但連日天氣潮濕有霧，能見度仍會較低，種種天氣因素都不利晚上成功賞月。

自動分區天氣預報，明晚多區都多雲，令賞月成功的機會大減。（香港天文台）

明月球跟地球距離今年最近

資料顯示，明天月亮會在傍晚6時3分由東面偏北升起，在晚上11時54分將出現最月圓一刻，月亮將在凌晨後0時43分升至半空，然後至周三早上7時19分月落。明天剛巧是農曆正月十五，由於滿月不一定在十五當天，也可以是介乎農曆十四至十七，所以元宵遇上滿月的機率本身其實不高，遇上「超級滿月」的機率再低，而遇上「超級滿月」中月球距離地球最接近的一次的「超級滿月」，機率顯然更低，這既是20世紀以來首次，如果錯過便要多等62年，待至2081年時才有機會再現。

根據現時預測，明天降雨機率達六成。（香港天文台）

不過，如果只是單單賞月，其實「超級滿月」是較常見的天文現象，在天文學上被稱為「近點朔望月」。由於其時月球跟地球較接近，令滿月看上去可以大14%左右及變亮30%左右。而今年的「超級月亮」將有三次，除明天外，分別是1月21日及下月21日。至於明天月球跟地球的最近距離，據天文精確推算將只有35.68萬公里，較上月的35.77萬公里近約一千公里。

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過去雖然流傳總說，超級月亮會引發災難，甚至言之鑿鑿稱月球引力增大，將使地球板塊受影響，從而誘發大規模的地震、火山爆發和海嘯等自然災害，但天文學家已明確指出，超級月亮對地球的影響力其實很小，根本不足為慮。