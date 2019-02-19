【天氣預報】史上最多雨水的「雨水」 元宵撞超級滿月賞月睇彩數

今日除了是暴雨警告系統設立以來全年第二早發出的「黃雨」，更是有紀錄以來最多雨水的廿四節氣「雨水」，天文台錄得超過30毫米雨量。此外，今日亦是元宵佳節撞正本年度最大的「超級滿月」，惟按現時預測，雨帶今晚仍在港徘徊，但本港上空仍受到雲層遮蓋，要欣賞超級滿月就需要碰運氣了。

天文台錄得和過30毫米雨量。（天文台）

影響廣東東部沿岸的偏東氣流，正逐漸被一股海洋氣流取代。在下午5時20分，天文台錄得氣溫為21.6度，相對濕度達百分之87，紫外線指數0.3，強度屬於低。本港地區今晚及明日天氣預測大致多雲，有一兩陣驟雨，早晚沿岸有霧。明日日間部分時間有陽光，氣溫介乎21至25度，吹和緩南至東南風。展望星期四日間溫暖，早晚沿岸有霧。接近週末有幾陣雨，天氣稍涼。

下雨是發揮善心的好時機。（天文台fb）

今日成為了有有紀錄以來最多降雨量的「雨水」，本港各區均下大雨，港島區錄得40至70毫米雨量紀錄，而九龍、新界及離島的大部分地區亦有10毫米以上的雨量，天文台則錄得超過30毫米雨量。今天亦是暴雨警告系統設立以來全年第二早發出的「黃雨」（年內最早是2016年的1月5日）。天文台下午在Facebook出文，除了和市民分享這兩項紀錄，亦指出下雨天是「發揮善心的好時機」，呼籲大家向身邊沒有雨傘的人伸出援手。

今晚月亮或被雲層遮蓋。（天文台）

今天亦是中國情人節，原本可以和情人把臂賞月。但根據「兩小時降雨預報」，雨帶今晚仍在廣東沿岸徘徊，今晚或會有一兩陣驟雨，而且從衛星雲圖可見，本港上空仍受到雲層遮蓋，要欣賞或拍攝超級滿月就需要碰運氣。