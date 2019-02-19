【天氣．廿四節氣】雨水天氣變化多易春困　外嫁女回娘家謝親恩

所謂「好雨知時節，當春乃發生。」適逢今天是廿四節氣中的第二個節氣雨水，昨日香港也終於下起較多的雨量，一潤乾涸了整個冬季的大地。春回大地，正時展開春耕春播的好時機，萬物復甦，飛鳥返北，草木亦在萌芽。但此時天氣乍暖還寒，容易誘發春困。在這個節氣，川西地區農村還有「雨水節、回娘家」的節日習俗。

每年的2月18或19日，當太陽到達黃經330度，便是廿四節氣中的第二個節氣雨水來到之時，此時太陽的直射點，由南半球逐漸向赤道靠近，這時的北半球，日照時數和強度慢慢增加，氣溫回升較快，而來自海洋的暖濕空氣開始活躍，並漸漸向北挺進，於是令降水開始，雨量逐步增多。

天氣回暖，冰雪解凍融化為降雨。（VCG）

植物長嫩芽大地春意顯

《月令七十二候集解》有云：「正月中，天一生水。春始屬木，然生木者必水也，故立春後繼之雨水。且東風既解凍，則散而為雨矣。」一是因為天氣回暖，所以雨水增多；另一個原因，就是吹起和暖東風，冰雪開始解凍融化，並化為降雨。

中國古時把雨水分為三個氣候特徵（三候）：「一候獺祭魚；二候鴻雁來；三候草木萌動。」在這個節氣，水獺開始捕魚，更將魚擺在岸邊，就像先拜祭、後食用的樣子；第二是五天過後，大雁開始從南方飛回北方；再過五天，在綿綿春雨之中，花草樹木隨著地底的陽氣而上騰，開始長出嫩芽，大地重回春意盎然的景象。

雨水三個氣候特徵之一是水獺會開始捕魚。（Ottercity）

雨水天氣變化多易生「春困」

由於雨量增多，有利植物生長，農民於是會在這個時候為「春耕春播」做好準備，忙於選種、施肥等工作，古時更有說法指，假如雨水連綿，便是豐年的預兆。但是雨水季節，北方冷空氣活動仍很頻繁，天氣變化多端，易令百病叢生，亦容易引起「春困」。

而在川西地區，就有一個叫「雨水節、回娘家」的漢族節日習俗，每當到了雨水這天，已經出嫁了的婦女會帶著禮物回到娘家探望父母，答謝父母養育之恩。母親又會為婚後仍未懷孕的女兒，縫製一條紅褲子，據說穿著該紅褲子，便可早生貴子。