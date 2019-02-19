【天氣預報】雷暴過後乍現藍天白雲　2月底終極回暖3月更高溫

天文台在今早先發出雷暴警告，其後在早上9時發出今年首個黃色暴雨警告信號，是有記錄以來年內第二早發出的暴雨警告信號，而今早在港島、九龍及離島多處地區，曾錄得超過30毫米雨量，其中港島地區的雨量更達40至70毫米。 影響廣東沿岸的低壓槽正逐漸遠離，香港今日下午大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，下午短暫時間有陽光，而其實在早上大雨過後，多區已一度再見晴天，天空再現藍天白雲。不過，由於稍後能見度較低，吹和緩東至東南風，今天晚上如果想一睹超級滿月真身，仍然要靠運氣，並把握月光從雲間罅隙中露出的機會。

今早發首個黃雨警告

天文台表示，影響廣東沿岸的低壓槽正逐漸遠離，而香港今早在港島、九龍及離島多處地區，曾錄得超過30毫米雨量，香港下午及今晚大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，下午短暫時間有陽光，稍後能見度較低，吹和緩東至東南風。

天文台在今早先發出雷暴警告，其後在早上9時發出今年首個黃色暴雨警告信號，是有記錄以來年內第二早發出的暴雨警告信號，而今早在港島、九龍及離島多處地區，曾錄得超過30毫米雨量，其中港島地區的雨量更達40至70毫米。

此外，天文台又在早上9時發出今年首個黃色暴雨警告信號，是有記錄以來年內第二早發出該暴雨警告信號。黃色暴雨警告信號維持約一小時後，在10時10分取消。不過，天文台同時提醒，雖然暴雨警告已經取消，但市民仍須警覺有關河道氾濫可能帶來的危險。

在中午時份，多區氣溫約20度。（香港天文台）

2月底天氣再回暖

而香港及珠三角兩小時降雨預報系統就顯示，預計本來覆蓋香港的雨帶，下午後進一步向東南方向遠離香港，但從衛星圖片可見，香港上空仍有較厚的雲層覆蓋。不過，有市民就在中午前雷暴過後，已拍到雨後的天晴，天空已見藍天白雲再現。

「九天天氣預報」顯示，明天及後天氣溫回升，但本周末氣溫將明顯回落，至月底時又再回暖。（香港天文台）

而根據「九天天氣預報」，隨著現時影響廣東沿岸的低壓槽減弱並遠離，未來一兩日該區天色好轉，同時一股溫暖的海洋氣流會為該區帶來有霧的天氣，令明日直至下周一也有不同程度的驟雨，其中周三至周五有一兩陣雨，周六至周日轉為有幾陣雨。氣溫方面，明天及後天的最高氣溫將達25度，但隨後受東北季候風影響，接近周末及下周初華南天氣將稍涼，本周日的氣溫將下降至只有18至20度，惟之後氣溫又再回升，2月終結時料氣溫將達24度左右。

從自動分區天氣預報的預測可見，周四下午新界再有28度的「高溫」。（香港天文台）

雖然下午後雨勢減弱，但衛星圖顯示香港上空仍被雲層覆蓋，大家如想今晚觀看超級滿月，恐怕只能賭運氣。（香港天文台）

香港及珠三角兩小時降雨預報系統預測，今午後雨帶將遠離香港。（香港天文台）

3月勢承接2月溫暖

至於一個較近及另一個較遠的天氣預報，今晚元宵節遇上超級滿月，但天色欠佳，令市民未必可以輕易一睹月兒真身。不過，參考昨天經驗，仍有市民成功捕捉到月光從雲間罅隙之中露出的瞬間，故最終能否成功賞月，實要靠一定的運動。

而最新更新的最高溫度概率預報，3月初首周的氣溫繼續偏高，料最大機會達25度或以上，甚至將上試26度，跟歷史平均值氣溫，高出近4度「溫差」。