未來九日風雲變色　天文台料薄霧陣雨貫穿驚蟄至三八婦女節

天文台預測一股潮濕的海洋氣流會在本周末期間影響本港，未來九日本港都有霧及陣雨，氣溫乍暖還涼，預料明日（28日）本港最高氣溫達攝氏25度且有陽光，翌日最高氣溫跌4度後又回升。 一股東北季候風會在下周初為華南帶來較涼的天氣，天文台預測下周日（3月3日）起，至下周三（6日）「驚蟄」，甚至到下周五（8日）三八婦女節都會天陰陰，有幾陣驟雨，氣溫介乎17至22度。

天文台表示今日大致多雲，早晚有薄霧及一兩陣微雨。（資料圖片）

影響廣東沿岸的偏東氣流正逐漸緩和，天文台表示今日大致多雲，早晚有薄霧及一兩陣微雨，氣溫介乎19至24度。下午時分，天文台總部錄得23.6度高溫，荃灣最高氣溫飆升至26度，而元朗、石崗、流浮山更飆升至27度或以上。

但是，影響廣東沿岸的偏東氣流會在明日稍後增強，明晚風勢漸轉清勁，不過一股潮濕的海洋氣流會在周末期間影響該區。天文台預測，本港將持續有雨，周四及周六（本月28日及3月2日）市區氣溫最高更升至25度，本周中後期有霧，濕度亦高達100%。

（天文台網站截圖）

下周三（3月6日）是廿四節氣驚蟄，傳統上指天氣轉暖有春雷，天氣不穩，驚醒蟄居冬眠的動物。踏入3月，一股東北季候風會在下周初為華南帶來較涼的天氣，而到下周中期，則有一道低壓槽帶來不穩定的天氣。天文台預測，下周一至下周五「三八婦女節」（3月8日）轉涼，多雲及有幾陣雨，相對濕度介乎80至95%，氣溫介乎17至22度。

颱風蝴蝶將逐漸消散

此外，在下午4時，減弱為颱風的熱帶氣旋蝴蝶，集結在雅蒲島之東北偏北約790公里，預料向西北偏西緩慢移動，橫過西北太平洋並逐漸減弱。天文台預測熱帶氣旋蝴蝶會在未來一兩日緩慢移動，並逐漸消散。