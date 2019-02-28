春季季度預測出爐　天文台料3至5月偏暖多雨　厄爾尼諾推遲風季

港人剛經歷一個暖冬，在農曆新年禦寒衣物幾乎派不上用場，明日起的春季（3月至5月）又會如何？根據天文台今日（28日）公布的季度預測，預料今春氣溫正常至偏高，而雨量水平也屬正常至偏多，市民將過一個春雨綿綿、溫暖潮濕的春天。 天文台又綜合最新的海洋觀測資料及世界各地多個氣候模式的預測，預料短期內厄爾尼諾（El Niño）現象將形成。根據過往資料，若厄爾尼諾在春季出現，熱帶氣旋通常不會在6月前影響香港。

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春季東北季候風偏弱 厄爾尼諾勢形成

受全球暖化和本地城市化的影響，天文台評估香港春季的氣溫有明顯的長期上升趨勢，溫度出現正常至偏高情況的機會一般較高。世界各地氣候模式預測亦顯示，今年春季華南的東北季候風較正常弱，預料該區的氣溫正常至偏高。

香港天文台今日（28日）公布今年春季（3月至5月）季度預報。天文台表示，過去數月赤道太平洋中部及東部的水溫持續偏暖，綜合最新的海洋觀測資料及世界各地多個氣候模式的預測，預料短期內可能會發展成厄爾尼諾。統計分析顯示，厄爾尼諾發生在春季時，香港春季氣溫出現正常至偏高的機會稍高，即平均介乎攝氏22.1至22.9度或以上，而雨量也較傾向正常至偏多，即介乎417至706毫米或以上。

根據香港天文台今年春季季度預報，將會較溫暖多雨。（資料圖片）

天文台又指，厄爾尼諾發生在春季時會影響南海北部的大氣環流，通常會為華南沿岸地區帶來較「ENSO 中性」狀態多的降雨。世界各地氣候模式亦預測今年春季會出現類似的大氣環流，與厄爾尼諾出現時的情況吻合。

赤道太平洋中部及東部（紅圈）在1月20日至2月16日的海水表面溫度，較正常為高。（美國國家海洋及大氣管理局圖片）

厄爾尼諾年 6月前打風機會不大

熱帶氣旋在有厄爾尼諾發生的4月和5月發展的數目較少，其生成點一般在西北太平洋較東的位置，因此熱帶氣旋通常不會在6月前影響香港。

天文台1961至2015年的統計顯示，通常在拉尼娜和「ENSO 中性」（非厄爾尼諾或拉尼娜）年份，才有較多機會在4月及5月有熱帶氣旋進入香港500公里範圍，而在厄爾尼諾年份則會推遲至6月才影響香港。