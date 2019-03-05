兩日跌十度忽轉涼！天文台預測周四及五市區最低16度　伴隨驟雨

本港近日天氣不穩，今日(5日)早上春雨綿綿，但中午市區氣溫已升至攝氏26.7度，平今年以來最高氣溫，但後日及周五氣溫卻顯著急降1！ 天文台最新預測，本港周四、五（7日及8日）市區氣溫會跌到最低16度，兩日間大幅降溫十度！而周四、五天氣清涼且有幾陣驟雨，離岸風力更可達6級，市民外出時要注意保暖。

天文台預測本港周四、五（7日、8日）天氣稍涼，而且有驟雨。（資料圖片／黃偉民攝）

天文台今早（5日）9時50分公布的「本港九天天氣預報」預測顯示，本周四、五的氣溫為17至20度，但11時30分更新的預報就稍為降溫到16至19度，較原先預測下降一度。

天文台表示，一道低壓槽正為廣東內陸帶來雷雨。本港今日大致多雲，有一兩陣驟雨。下午短暫時間有陽光。吹和緩東南風，高地間中吹強風。一道低壓槽會在本周餘下時間於廣東沿岸地區徘徊，為該區帶來驟雨及雷暴。明日（6日）是廿四節氣中的「驚螫」，天文台預測本港大致多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴。「驚螫」過後，周四、五天氣稍涼，風勢頗大，而且有驟雨。

天文台預測本港未來數天間中有驟雨及雷暴。（天文台網頁截圖）

受一股乾燥的東北季候風影響，下周初華南天色好轉，早上天氣清涼。周六（9日）氣溫開始回升18至22度，但下周一（11日）再度降溫至16度。

另外，天文台於Facebook發帖文「溫馨提示」，預告本港未來幾日受到低壓槽影響，間中會有驟雨及雷暴，外出除了要帶雨具外，還要小心雨傘「唔好篤親其他人」。