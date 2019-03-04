本港經歷有紀錄以來最暖冬季　平均19.1度　寒冷日數僅3天

天文台早已預告剛過去的冬季不太冷，港人也經歷了一個「暖笠笠」的農曆新年。天文台今日（4日）總結二月天氣，發現該月華南沿岸大部分時間受到較正常弱的東北季候風影響，令本港異常溫暖，平均氣溫、平均最低氣溫及平均最高氣溫，皆是有紀錄以來二月份的第二高；二月亦較正常多雨，發出一次黃雨警告，是有紀錄以來第二早發出的暴雨警告。 天文台又指，本港去年12月至今年2月經歷有紀錄以來最溫暖的冬季，這三個月的平均氣溫高達19.1度，較其正常值高出2.1度；而寒冷天氣日數僅3日，為有紀錄以來最少。

天文台以「異常溫暖」總結剛過去的二月，平均氣溫、平均最低氣溫及平均最高氣溫皆是有紀錄以來二月份的第二高。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

二月份「異常溫暖」

天文台以「異常溫暖」總結剛過去的二月，解釋是因為華南沿岸大部分時間受到較正常弱的東北季候風影響，令上月平均氣溫為20.1度，平均最低氣溫為18.4度，平均最高氣溫為22.6度，三者皆是有紀錄以來二月份的第二高，分別較其正常值高3.3度、3.4度及3.7度。在雨量方面，二月較正常多雨，本月總雨量為68.7毫米，較二月份正常值54.4毫米多約26%；今年首兩個月的累積雨量為73.4毫米，較同期正常值78.9毫米少約7%。

總結剛過去的冬季，天文台形容是有紀錄以來最溫暖的冬季，皆因這三個月的平均氣溫高達19.1度，較其正常值高出2.1度，這個冬季的寒冷天氣（日最低氣溫12度或以下）日數只有3日，為有紀錄以來最少。

二月發出黃色暴雨警告信號

回顧今年的二月份，天文台表示受一股溫暖的海洋氣流影響，二月六日、七日及八日於香港天文台錄得的最高氣溫分別為24.9度、25.8度及25.1度，為有紀錄以來最溫暖的農曆年初二、年初三及年初四；本港於農曆年初一至年初三的平均氣溫達21.8度，也是有以來最高。至二月中，受廣東沿岸地區的一道低壓槽影響，為本港帶來雷雨，天文台發出今年首個黃色暴雨警告信號，亦是暴雨警告系統自1992年開始運作以來第二最早發出的黃色暴雨警告信號。當日早上港島、九龍及離島多處地區共錄得超過30毫米雨量。

二月最高26.7度 最低14.1度

直至二月後期，一道冷鋒橫過廣東沿岸地區，天文台在24日氣溫降至二月最低的14.1度；隨着該股東北季候風逐漸緩和，二月餘下時間本港天色漸轉明朗，氣溫逐步回升，在二月最後一天下午於香港天文台錄得26.7度，成二月最高溫。