【天氣預報】雷雨稍為減弱　今日多雲有幾陣驟雨最高23度

【念慈菴葛根湯特約01天氣預報】一股達強風程度的東北季候風正影響廣東沿岸，影響本港的雷雨稍為減弱，今早本港多處地區錄得超過10毫米雨量。 預測今日大致多雲，日間部分時間有陽光，氣溫介乎18至23度，相對濕度介乎百分之75至95。隨後數天間中有驟雨及雷暴，星期四及五天氣稍涼，氣溫介乎17至20度。

早上7時，天文台錄得氣溫為19.2度，相對濕度百分之94；預測今日的最高紫外線指數大約是6，強度屬於高。強烈季候風信號現正生效。香港今早各分區天氣情況，各區氣溫普遍介乎19至21度左右。天文台指今早本港多處地區錄得超過10毫米雨量，而西貢及將軍澳更錄得超過30毫米。根據今天本港雨量分佈圖，至上午5時為止，新界及九龍東多區雨量較多，大部分地區錄得40至70毫米雨量。

新界及九龍東多區錄得40至70毫米雨量。（香港天文台）

天文台表示，一股達強風程度的東北季候風正影響廣東沿岸，同時影響該區的雷雨稍為減弱，預測今日多雲，有幾陣驟雨，下午短暫時間有陽光，最高氣溫約23度，吹和緩至清勁偏東風，離岸吹強風，漸轉吹和緩東南風。

周四、周五天氣稍涼。（香港天文台）

周四、五稍涼 下周初天色好轉

預料一道低壓槽會在今日於廣東內陸形成，並在本周中後期於沿岸地區徘徊，為該區帶來驟雨及雷暴。根據最新九天天氣預報，周四及周五天氣稍涼，氣溫下降至介乎17至20度。受一股乾燥的東北季候風影響，下周初華南天色好轉，早上天氣清涼。

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