天文台一度發出黃雨警告　「驚蟄」雨量破紀錄

是日（6日）「驚蟄」，本港風起雲湧。受一道低壓槽影響，天文台先後於早上發出雷暴警告及黃色暴雨警告信號，本港多區有大驟雨。由凌晨0時至下午4時，天文台於錄得44.6毫米雨量，打破2009年的38.5毫米，成為天文台自1884年有紀錄以來最多雨的「驚螫」。

今日「驚蟄」風起雲湧，時而下大雨。（資料圖片）

截至下午5時，天文台今日累計錄得的雨量已呈現為鮮黃色，代表達到40至50毫米。（天文台圖片）

天文台：今日雨量仍有可能上升

一道低壓槽正為廣東沿岸地區帶來雷雨。本港方面，中午前後的大驟雨為市區、西貢及大嶼山帶來超過40毫米雨量，天文台一度於早上11時35分發出黃色暴雨警告信號，至下午3時20分取消。而截至下午4時，天文台錄得44.6毫米雨量，打破2009年的38.5毫米，成為最多雨的「驚蟄」。截至下午5時，天文台錄得的雨量增至45.5毫米。

天文台高級科學主任高級科學主任宋文娟表示，今日的降雨是受低壓槽影響，而由於今日仍未完結，整日的雨量仍有機會增加。

雷雨帶今日下午才離開香港。（天文台圖片）

天文台九天天氣預報顯示，未來九日仍陰晴不定。（天文台圖片）

未來天氣方面，天文台預測該低壓槽會在本周餘下時間於廣東沿岸地區徘徊，為該區帶來驟雨及雷暴，驟雨將持續至下周日（10日）。受一股乾燥的東北季候風影響，下周初華南天色好轉，本港亦稍見陽光，早上天氣清涼。

內地中央氣象台就預測，明日西藏東南部、雲南東部和西北部、福建南部、廣西東部、廣東、台灣等地部分地區有中到大雨，其中，廣東東南部沿海等地局地有50至55毫米的暴雨。