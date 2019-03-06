【驚蟄】陸頌雄趁驚蟄教網民打小人　竟搵美國領事唐偉康做人辦

今天（6日）是驚蟄，不少人都會趁驚蟄到鵝頸橋打小人。言論一向惹火的工聯會立法會議員陸頌雄今天在facebook教網民用手機應用程式打小人，不過竟用美國駐港澳總領事唐偉康做「人辦」，陸頌雄解釋，選做唐偉康做例子是因為他「之前亂噏」和「衰多口」。

陸頌雄解釋，選擇做唐偉康做例子是因為他「之前亂噏」和「衰多口」。（陸頌雄facebook）

陸頌雄說，打小人不單令心情舒暢，還可以鍛煉手部肌肉，可謂一舉兩得，簡直是具有香港特色的風俗智慧，故他在facebook發文，教網民如何打小人，還稱要把驚蟄智能化。

手機app打小人 四個步驟

陸頌雄指用手機應用程式打小人有四個步驟，首先打開程式及相機，其後「影低個小人樣」和在圖片上寫小人的名字，相中所見是唐偉康在美國領事館網頁的官方圖片，第三步就是跟著口訣節奏搖動或拍打手機，最後打至小人面部扭曲，便大功告成。

陸頌雄更以唐偉康做「人辦」，陸解釋，選擇做唐偉康做例子是因為他「之前亂噏」和「衰多口」，他打唐偉康小人時，下下勁度十足，稱要「打你個小人頭，等你有氣無訂（掟）抖」。

不過陸頌雄提醒大家，應用程式會播放打小人口訣，不要上班時間使用，否則同事都會知道你在打小人。

唐偉康早前以「香港在印太經濟的角色」為題演講。指美國整體根據香港目前「一國兩制」實施情況，大部分領域均能保持高度自治，令美國足以確認繼續維持在《香港政策法》下獲得的特別待遇。不過他提到去年目睹多次不幸的「首次」，包括首次禁止政黨運作、首名外國記者被拒入境、首次香港因政見取消參選人資格，反映中央政府逐漸介入香港政府決策，又預料美國未來就香港作出的報告將更嚴厲。港區人大代表陳勇甚至要求他向全中國人民道歉。

港區人大代表陳勇要求唐偉康向全中國人民道歉。（資料圖片/余俊亮攝）

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