春日天氣變化大　天文台料春分最高26度　一日後急跌8度

本港今日大致多雲，有幾陣雨。春天天氣不穩定，時暖時冷並相當潮濕，天文台預測下周四（21日）「春分」最高氣溫將升至26度，但到周五最低只有18度，即一日間急跌8度。下周中期早晚沿岸有薄霧，下周三（20日）相對濕度最高達100%。 天色明日起明顯改善，將重見陽光，但天文台預測下周後期將受到低壓槽影響，春分翌日轉差，多雲有驟雨。

春天天氣不穩定，時暖時冷並相當潮濕，下周中的變化正印證這個說法。（資料圖片）

天文台表示，東北季候風正影響廣東，同時一道雲帶為該區帶來有雨天氣，預測本港今晚及明日大致多雲，初時有一兩陣微風，吹和緩至清勁東至東北風，晚間離岸間中吹強風，氣溫介乎17至21度左右。

此外，天文台表示，受清勁至強風程度的東北季候風影響，明日廣東沿岸風勢較大。隨着季候風逐漸緩和，下周初至中期華南沿岸氣溫回升，下周四（21日）春分氣溫介乎21至26度左右，但翌日（22日）氣溫回落，介乎18度至23度，比春分當日最大相差8度。

天文台表示，受清勁至強風程度的東北季候風影響，明日廣東沿岸風勢較大。（天文台截圖）

天文台又指，預料一股潮濕的海洋氣流會在下周中期為廣東沿岸帶來有霧的天氣，下周三（20日）的相對濕度介乎80%至100%，天氣又濕又暖；不過下周五起受到低壓槽影響，天色轉陰有驟雨。