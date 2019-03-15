【花展2019】天氣不似預期　攝影發燒友傳授心得：天陰影花更加靚

2019年香港花卉展覽於今日（15日）在銅鑼灣維多利亞公園正式開幕，全場將展出約42萬珠花卉，雖然今天天陰有雨，但仍無阻一班愛花人士到場賞花，現場更人頭湧湧，十分熱鬧。有玩攝影已超過50年的資深攝影發燒友指，相比晴天，天陰才是拍攝花卉的最佳時刻，可以顯得花朵的自然顏色更加突出。

愛好攝影逾50年的蕭先生指，攝影時應注意顏色平衡。(侯彩琳攝)

香港花卉展覽於3月15日至24日在維多利亞公園舉行，惟天文台預測未來數日均天陰由有雨。

今年年過70歲，愛好攝影逾50年的蕭先生，多年來會到全球各地影相，對於今年香港花展在雨天中開幕，他卻指這種天氣才是影花的理想時機。蕭先生解釋，因為在晴天的時候，陽光猛烈時光線會過強，會令花朵「顏色唔多鮮艷。」，陰天反而會令花朵顏色更突出。而蕭先生又指：「每個顏色都有重量，要將角度平衡。」在拍攝時應平衡花朵和背景的顏色，深淺搭配。

香港花卉展覽今日（15日）在銅鑼灣維多利亞公園正式開幕，吸引不光攝影發燒友前來拍照。（侯彩琳攝）

攝影愛好者：天陰影花令顏色更鮮艷

攝影愛好者梁先生亦指，今日雖然天陰，但拍攝效果卻更好，他指，晴天時拍攝的花朵容易「過分受光」，而天陰時有散射光照射到花朵上，花朵顏色會比較鮮艷。同時，雨後花朵會留有水珠，看起來比較新鮮，故喜歡在天陰時拍攝花朵。

攝影愛好者梁先生指，雨後花朵上留有水珠，故看起來更新鮮。（侯彩琳攝）

+ 6 + 5 + 4

攝影愛好者李先生指拍攝植物須有足夠耐性。（侯彩琳攝） 同樣無懼天雨到場的攝影愛好者李先生，今日約10點便到場賞花影花，李先生指每次花卉展覽都會來攝影，至今逾10年，他指「次次展覽都好靚，亦越來越熱鬧。」 對於今日天氣欠佳，愛好攝影的李先生指「唔係大雨通常都冇問題。」大霧和小雨都不會影響他攝影的興致，他指拍攝植物時需要有耐性，因拍攝時身體微微移動便有可能令相片模糊。他又指，用大光圈拍攝出淺景深的照片，會令花朵看起來更立體。

小六生鄧同學參加繪畫比賽，主題是大紅花。（侯彩琳攝） 小六生雨下畫花：有些小掃興 大會今日亦舉辦賽馬會學童繪畫比賽，參與比賽的軒尼詩道官立小學小六生鄧同學今日選擇畫大紅花，他指下雨天畫畫比較麻煩，又無奈表示「我冇睇新聞，唔知今日天氣。」鄧同學又指，展覽有「好多花都好靚」。 而軒尼詩道官立小學小六生鄭同學則表示今日天氣欠佳，因畫紙被雨水淋濕，故有些掃興。鄭同學又指今天「唔係好想過來（參加比賽）」，因為「唔係好中意畫花。」她又指，因要參與畫畫比賽，故沒有足夠時間參觀展覽。

小六生鄭同學表示，今日天陰有雨，有些掃興。（侯彩琳攝）

幾乎每年都一同到花卉展覽賞花的梁先生和梁太太表示，覺得今年花卉展覽比往年更美，「感覺比以往多了好多新奇的花，今年的顏色仲靚。」。

展覽以大紅花為主題花

今年香港花卉展覽以「大紅花說願」作為主題，並以主題花是大紅花。今年香港花卉展覽共有264個機構參展。展覽期間，大會亦會舉辦攝影比賽、音樂及文娛表演、花藝示範、綠化活動工作坊等一系列活動。