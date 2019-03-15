【家居清潔】天氣潮濕霉菌肆虐　除霉去漬靠呢兩樣

打開衣櫃迎面傳來的霉味、浴室牆壁和家具上的黑白霉斑，都是黴菌造成的。根據天文台預測，接下來的一星期，相對濕度最高介乎90%-100%，這種潮濕而溫暖的天氣，非常適宜霉菌的生長。不要以為這只是外觀上的差別，其實黴菌對家人的健康也會造成影響，尤其是在氣管方面，有機會引發氣喘、敏感等問題，因此解決黴菌問題就刻不容緩！

1.漂白水、醋、蘇打粉（適用傢俱、牆身等情況）

漂白水在殺滅黴菌及黴菌孢子上十分有效，一般情況下，用溫水混合漂白水擦拭就可，比例方面大約1：49。如果是一些重災區，如浴室、廚房，可以直接把漂白水裝進噴瓶，對準位置噴幾下然後刷洗！

醋的使用方法亦大同小異，不過相比起漂白水多了一個好處，就是醋不含毒性，不會釋放令人頭昏的氣味。把未經稀釋的醋裝進噴瓶即可使用。

最後是家居必備的萬能蘇打粉，有兩種使用方法，一種是最簡單的撒粉在發霉處擦拭；另一種方法是配合醋使用，效果更顯著。用水混合適量蘇打粉裝進噴瓶，先噴蘇打粉水再噴醋。

2.衣物黴菌可刷走 如果衣物有霉斑可以怎處理？媽媽可先行用牙刷把表面看見的黴菌都刷下來，不過要留意的是盡量找個小角落去做，刷的時候要留意不要刷到霉菌滿天飛，可以的話最好當然是不要在屋內做這個步驟，一不小心黴菌便會散播到其它地方！把衣物霉處刷乾淨後用漂白水浸洗曬乾即可。

3.皮革靠酒精 不少家庭的沙發都是皮革製，因此不宜使用過分刺激的漂白水清洗霉菌。以1：1的比例混合酒精和水，以溶液用布擦拭發霉處，然後風乾即可；除了使用酒精外，使用坊間專為皮革而設的洗革皂也可以。

4.紙張、書本要先風乾 潮濕天氣下紙張最首當其衝受到影響，霉菌亦隨之而來，令白色的紙張上出現一攤攤淺黃色的霉垢。雖然清理霉菌來來去去不是漂白水就是醋，但書本難處理在於他不能大力擦拭。處理書本、紙張前，宜先用風扇吹乾要處理的頁面，再用乾布把肉眼看見的霉垢擦拭，剩餘的可以把布浸在肥皂水、漂白水或醋溶液，然後擰到最乾，輕輕擦拭即可。