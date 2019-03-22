冷鋒抵步天氣轉涼　天文台料下周中逐步回暖至周五最高26度

經歷春分、本周中天氣「熱辣辣」後，本港再轉為乍暖還寒，天文台指今晚冷鋒將會殺到，據最新9天天氣預報指，該道冷鋒相關的東北季候風，亦將在週末期間為華南帶來顯著較涼天氣 ，本周六、日氣溫低見17度，亦有幾陣驟雨。

不過隨著季候風漸被潮濕海洋氣流取代，下週華南沿岸氣溫回升，天色好轉，本月底最後一個週末預料部分時間放晴，最高氣溫可達25度。