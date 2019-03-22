冷鋒抵步天氣轉涼　天文台料下周中逐步回暖至周五最高26度

撰文：陳淑霞
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經歷春分、本周中天氣「熱辣辣」後，本港再轉為乍暖還寒，天文台指今晚冷鋒將會殺到，據最新9天天氣預報指，該道冷鋒相關的東北季候風，亦將在週末期間為華南帶來顯著較涼天氣 ，本周六、日氣溫低見17度，亦有幾陣驟雨。
不過隨著季候風漸被潮濕海洋氣流取代，下週華南沿岸氣溫回升，天色好轉，本月底最後一個週末預料部分時間放晴，最高氣溫可達25度。
近日天氣暖和，花展內的櫻花盛放。(倪清江攝)
天文台指，一股海洋氣流正影響廣東沿岸，預料位於華南內陸的一道冷鋒會在今晚橫過沿岸地區，本港地區今日天氣預測大致多雲，有一兩陣驟雨，早上沿岸有霧，下午部分時間有陽光，亦吹微風，今晚則轉吹和緩至清勁東至東北風，驟雨增多，局部地區有雷暴。截至今早11時40分止，本港平均氣溫錄得26.1度。
天文台最新9天天氣預報指，下週天氣回暖，部分時間有陽光。(天文台截圖)
天文台指，今日夜晚冷鋒將至，亦會下雨及轉涼。（資料圖片/賴南秋攝）
天氣展望方面，本週末期間有雨，風勢頗大，天氣顯著較涼，下週初氣溫逐漸回升。據天文台9天天氣預報顯示，本週末將迎來較清涼天氣，隨後下周中氣溫回暖，回升至約20至25度。