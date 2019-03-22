應徵天文台科學主任　「地圖盲」無法指出長洲位置　台長感意外

天文台去年招聘科學主任，月薪5.3萬元起，吸引近千人應徵，超額近百倍，當中百多人獲邀面試，但當中竟有「地圖盲」，常識欠奉，無法指出長洲、菲律賓呂宋島在哪裡，提早止步。 台長岑智明透露，他曾帶領數名高中學生學習，當中兩人無法指出大嶼山在哪，「其中一人係住東涌，不過佢有申報。」岑相信與新高中推行後，修讀地理科人數減少有關。 根據考試及評核局資料，去年應考地理科的考生創改制以來新低，只有約9,500人，只及最後一屆會考（2010年）的27.5%。

科學主任是天文台核心人員，主要工作是預測天氣。（資料圖片）

起薪$53,195 必須有修讀物理或數學等

天文台去年9月公布招聘公務員職位空缺的科學主任，薪酬屬總薪級表第27至44點，即最低起薪點為53,195元。不過要求相應不低，申請人需持有香港認可大學的物理、數學、氣象學等相關理科科目學歷，及最少兩年與氣象相關的工作經驗；又或持有相關科目碩士學位，並在綜合招聘考試（CRE）中文運用和英文運用中取得「一級」成績。

天文台台長岑智明透露，曾有科學主任應徵者未能指出菲律賓呂宋島位置。（張浩維攝）

有應徵者無法指出呂宋島及長洲位置

岑智明昨日（21日）與傳媒聚會時表示，該次計劃聘請10多名科學主任，共收到近千人應徵，最後選出百多人參加面試。

大部分襲港熱帶氣旋都由西北太平洋進入南中國海，天文台的預報常會提到熱帶氣旋掠過「呂宋」後進入南海，因此對天文台工作有興趣的應徵者，應不會不知菲律賓呂宋島位置。

面試其中一一個考核是看地圖答問題，岑智明也有參與面試工作，有應徵者無法指出呂宋島位置，令他感到驚訝，而這種情況並首次發生。

他又透露曾有持極高氣象學學歷應徵者，看着氣象圖，卻無法寫出相對濕度如何計算出來。

助理台長批有應徵者欠常識

助理台長（輻射監測及評估）徐傑志表示，即使要求應徵者在香港地圖上指出長洲位置，竟也有人無法做到。他稱篩選應徵者主要看他們的學業成績，難以想像會有人如此欠缺常識。

DSE理科修考生人數去年創新低

岑智明推斷年輕應徵者對地圖欠缺概念，可能與新高中文憑試地理科修讀人數下跌有關。他提到曾收過四名經學校推薦跟他學習的高中生，他考四人大嶼山在哪裡，結果兩人答不出，餘下知道位置的學生當中，一人是住在東涌。

翻查考評局資料，2012年的首屆文憑試地理科有13,840人應考，佔該屆72,620考生19%，人數及比率在過去七屆文憑試均屬最高。之後地理科考生人數佔整體考生人數下滑至介乎16%至17%，實際人數在2017年跌穿1萬人水平，去年只有9,534人應考。

翻查2010年最後一屆中學會考，有34,661考地理科，佔當屆考生41%。 至於2012年最後一屆高考，則有7,440名考生應考地理，佔當屆考生18%。與舊制會考可報考多至10科不同，新高中只容許學生除必修四科外，只能選報最多三科選修科，不少人會報讀理科科目如物理、生物及化學；不過屬必修的通識教育，也常會觸及地理分佈資料，學生對本港以致世界地圖按理不會陌生，而且中一書單多數列明需買地圖冊。

想到天文台工作，雖不用是地圖癡，但也不能是地圖盲。（倪清江攝）

人力資源顧問：有關地理常識小學應已懂得

安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍認為，有關的地理知識早在小學應已懂得，甚至若有看電視及報紙，一定會知道長洲位置。她更直言情況是反映出應徵者「書無讀好，常識都唔夠」。

周綺萍更提到曾經獲僱主求助，稱有新入職僱員誤以為影印機夾紙（jam紙）是壞機，要留待工程人員處理；其後僱主親自出手，迅速解決問題。她估計或是因為家人過於保護子女而「服侍周到」，令不少青少年自小的解決問題能力、主動性低下。