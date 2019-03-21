天文台周末舉行開放日　新增子午線打卡位　參觀百年歷史標誌

一年一度的天文台開放日將於今個周末（23及24日）舉行。今年天文台總部新增一個「打卡位」，在地上畫出香港子午線，讓市民親身踏足香港經度，也可參觀有百多年歷史的標誌石柱及三角測量站。

天文台台長岑智明介紹「香港子午線」，開放日入場便可打卡。（勞敏儀攝）

開放日採用今年世界氣象日的主題「太陽、地球和天氣」，天文台將新增一條子午線供市民「打卡」。台長岑智明表示，天文台過去曾依靠子午線訂立香港標準時間，香港地圖、測量基準是以這一條線及三角測量站作為參考點，「如果大家去格林威治（皇家）天文台，會喺條子午線影幅相。（現在）唔使飛去英國，香港都有子午線。」

參觀時除有機會與台長合照及索取簽名，還有機構介紹俗稱「走佬袋」的災難逃生包、推廣節能省電等，以及首播以氣候變化為主題的歌曲「氣候人生」。

天文台開放日採用今年世界氣象日主題「太陽、地球和天氣」。（張浩維攝）

新增多項設施

另外，天文台今年有一系列新搞作，包括推出北角、中環碼頭和南丫島自動氣象站的實時風向風速資料，讓市民掌握維港及離島最新天氣情況；又更新四台現有探測站的閃電儀器，包括舂坎角、尖鼻咀、沙頭角和澳門氹仔，稍後會將其餘位於廣東的探測站安裝新型號的閃電定位儀。天文台亦計劃在今年風季推出「自動海浪狀況預測」網頁，預報南中國海、西北太平洋及北印度洋未來96小時的海浪與湧浪情況。

天文台台長岑智明（左）與漁護署署長梁肇輝介紹新書。（張浩維攝）

天文台漁護署出新書促關注氣候變化

此外，天文台和漁農自然護理署合作推出《氣候變化與香港生物多樣性》新書。漁護署署長梁肇輝指出，近年不時發現木棉樹花與綠葉同時出現異常情況，二氧化碳濃度高也會影響海水酸度，有機會減慢珊瑚鈣化，希望透過新書呼籲社會關注氣候變化對香港生物多樣性的影響。

天文台又與漁護署合作推出遠足路徑天氣資訊，在郊野公園遠足路徑上105個位置提供二維碼，方便遠足人士獲取最新天氣資訊。