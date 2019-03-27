清明不再雨紛紛　天文台料暖笠笠　最高氣溫26度　早晚沿岸有薄霧

「清明時節雨紛紛」，是詩人杜牧形容清明時候偏趕上細雨的景象，但此句用來形容今年香港未必太適合。《香港01》翻查過去10年的清明節降雨量，發現10年當中有8年均錄得無雨或微量（少於0.05毫米）降雨。今年清明節（４月５日）亦不例外，天文台預測當日部分時間有陽光，早晚沿岸有薄霧，氣溫介乎攝氏22至26度，相當溫暖。

天文台預測清明節（4月5日）部分時間有陽光，早晚沿岸有薄霧，（資料圖片／黃永俊攝）

一股清勁的偏東氣流正影響廣東沿岸，天文台預測本港今日大致多雲，部分時間有陽光。吹和緩偏東風，初時離岸風勢清勁。一股溫暖潮濕的海洋氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸。受高空擾動影響，本周後期華南有雷雨，本港周五、六（29、30日）有驟雨及雷暴。預料東北季候風會在周末至下周初為廣東帶來稍涼的天氣，下周一（4月1日）愚人節氣溫跌至18度。隨著季候風緩和，下周中期沿岸地區氣溫逐漸回升至清明節最高26度。

本港隨後兩三日多雲，間中有雨。（天文台網頁截圖）

天文台預測今年清明節部分時間有陽光，早晚沿岸有薄霧，或不會出現著名詩句「清明時節雨紛紛」一幕。翻查過去10年本港清明節的天氣，發現除2013年和2016年外，其餘8年均未有，或只錄得極微量（少於0.05毫米）的降雨量。

氣溫方面，按天文台紀錄，最熱的清明節是2015年，最高氣溫達30.6度；最寒冷的清明節則是1969年，最低氣溫為9.9度。

天文台於清明節錄得的雨量 年份 天文台錄得的總雨量（毫米） 2009年 微量 2010年 微量 2011年 微量 2012年 － 2013年 0.5 2014年 － 2015年 － 2016年 4.3 2017年 － 2018年 － 資料來源：天文台