全球暖化豈止無冬天　岑智明：未來新界夏天或40度

本港剛經歷了134年來最暖冬季，天文台指受到厄爾尼諾及全球暖化夾擊，今年本港平均氣溫偏高，有八成機會打入五大最暖年份之列。 冬天會否消失？岑智明說，全球暖化及城市化問題持續，相信這一天「指日可待」；新界溫度也有可能持續飆升，「將來夏天有機會40度」，故市民不能忽視暖化的嚴重性。

剛過去冬季平均氣溫高達攝氏19.1度，是最暖冬季榜首。（資料圖片／梁鵬威攝）

二氧化碳濃度創80萬年來新高

世界氣象組織已確認2015至2018年是全球有記錄以來最暖的四年，全球二氧化碳濃度更接近百萬分之410（410ppm），是80萬年來前所未見。岑智明表示，北極海冰面積創新低，不但影響北極熊，北極區域暖化也使高空的西風氣流容易波動，北極冷空氣容易南侵，形成「溫暖的北極，寒冷的大陸」現象。

岑智明認為全球暖化及城市化問題持續，相信香港不再有冬天是「指日可待」。（張浩維攝）

料本世紀末或幾年才有一日寒天

岑智明表示，受全球暖化及厄爾尼諾雙重影響之下，預計本港今年平均氣溫偏高，有八成機會打入本港有記錄以來五大最暖年份之列。

被問及未來冬天會否消失？他不相信冬天在短期內會消失，「日後全球升溫持續，去到世紀末仍可能有一日或少過一日，或幾年先有一日12度。」他認為全球暖化及城市化問題持續，相信這一天「指日可待」，夏天時會較市民高數度的新界地區，溫度也有可能持續飆升，「將來夏天有機會40度。」

回顧本港去年天氣，多次刷出破高溫記錄。去年平均氣溫為23.9度，是有記錄以來第三溫暖的年份，單是高溫相關記錄已有11個，包括最高5月平均氣溫、最高5月平均最低氣溫、最高5月日平均氣溫、最高春季平均最高氣溫等。而「酷熱天氣」日數為36日，也是有記錄以來第三高。

而剛結束的冬季（去年12月至今年2月），平均氣溫高達攝氏19.1度，位列冬季氣溫榜首，是近134年來最暖冬季；寒冷天氣日數減至三日，禦寒衣物幾乎不用出動。