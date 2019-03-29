【天文台隨筆】兩道冷鋒接連過境　天氣變凍之餘仲會落雨？

（原文取自天文台網頁，大小標題、引言及內文，經過香港01編輯修訂）

香港春季很多時會吹東風，大家可能從電台的天氣報告曾聽過「一股偏東氣流正影響廣東沿岸」。雖然同是東風，但在不同的大氣配置下，可以出現不同的天氣，預報員們會戲稱之為「古惑的東風」。

剛剛過去的週末，天文台舉行了一年一度的開放日。由於開放日在三月春季舉行，本地天氣變化可以很大，例如在2002年3月23日的開放日，天文台曾錄得超過100毫米雨量，而2015年的開放日則沒有雨量紀錄。

說回今年的情況，上星期六多雲及有幾陣雨，天文台錄得的最低氣溫只有17.4度，相比之前一日的最高溫度27.5度跌了10度，原因是有一道冷鋒過境，隨後的東北季候風為廣東沿岸帶來了較涼的空氣。（圖一）

從3月22日的天氣圖可見冷鋒從兩面前進，既從東路由廣東東部沿岸推進，亦從北路由廣州南下珠江口。哪一方會到先呢，對本地天氣有甚麼影響呢？

圖一：3月22日晚上八時的天氣圖（香港天文台提供）

其實兩者都會帶來較涼空氣，而分開到還是同時抵達所帶來的天氣則有別。

結果星期五午夜前後東風先到。北風在星期六早上才到珠江口以西，結果東風與北風的輻合區在珠海附近，為當地帶來雷雨。（圖二）

圖二：2019年3月23日06時的地面流場分析與雷達回波： 可見本地吹東風，珠江口以西吹北風，大雨在珠海一帶。（香港天文台提供）

到了星期六日間，由於地面溫度已下降，大氣漸趨穩定，香港下的是微雨。當日除了大嶼山，本地錄得的雨量不多。似乎從開放日的角度來看，今次東風並不古惑，反而幫了忙呢！

圖三：2019年3月23日的雨量分佈圖（香港天文台提供）

原文：開放日的東風

作者：香港天文台羅曉輝