天氣炎熱多雨　預防登革熱及其他蚊傳疾病

登革熱、日本腦炎、瘧疾和寨卡病毒感染等都是由蚊子傳播的疾病。要預防由蚊子傳播的疾病，市民要保護自己免被蚊子叮咬，並清除積水，防止其滋長。保護自己免被叮咬，應穿寬鬆、淺色的長袖上衣及長褲，及於外露的皮膚及衣服塗上含避蚊胺成分的昆蟲驅避劑。 撰文：衞生署中央健康教育組

白紋伊蚊可傳播登革熱。（資料圖片）

登革熱

登革熱常見於熱帶及亞熱帶地區。在鄰近的多個東南亞國家，登革熱已成為一種風土病。登革熱病毒共有四種不同血清型，每一型均可引致登革熱及重症登革熱。登革熱透過帶有登革熱病毒的雌性伊蚊叮咬而傳染給人類。當登革熱患者被病媒蚊叮咬後，病媒蚊便會帶有病毒，若再叮咬其他人，便有機會將病毒傳播。第一次感染登革熱的病情一般都較輕，病癒後對該血清型病毒會產生終生免疫能力，但對其他三種血清型病毒只有部分和短暫的交叉免疫能力。若隨後感染其他血清型的登革熱病毒時，出現重症登革熱的機會則較高。

三帶喙庫蚊。（食環署網頁圖片）

日本腦炎

日本腦炎的主要病媒蚊是三帶喙庫蚊，流行於亞洲及西太平洋地區的郊外及農村。蚊子於稻田等大量積水的地方繁殖，叮咬帶病毒的豬隻或野生雀鳥後就會受感染，再於叮咬人類或動物時將病毒傳播。

瘧疾

瘧疾是由受感染的雌性瘧蚊傳播的疾病，常見於氣候溫暖的地區，如非洲、東南亞及南美洲等熱帶及亞熱帶地區。雌性瘧蚊叮咬了瘧疾患者後，蚊子會受到感染，並在叮咬另一人時把瘧疾傳播開去。

寨卡病毒感染

至於寨卡病毒，主要是透過受到感染的伊蚊叮咬而傳染給人類。目前最受關注的是該病與懷孕的不良影響（初生嬰兒出現小頭症）和其他神經系統及自身免疫性的併發症如吉巴氏綜合症的關係。世界衞生組織至今的結論指，懷孕期間感染寨卡病毒是出現包括小頭症等先天腦部異常的成因。

預防方法

要預防由蚊子傳播的疾病，市民要保護自己免被蚊子叮咬，並清除積水，防止其滋長。保護自己免被叮咬，應穿寬鬆、淺色的長袖上衣及長褲，及於外露的皮膚及衣服塗上含避蚊胺成分的昆蟲驅避劑。

如果打算前往相關疾病流行的地區或國家，應在出發前六星期或更早諮詢醫生，以確定是否需要採取額外預防蚊子叮咬的措施、接種日本腦炎疫苗及預備預防瘧疾藥物。如在相關疾病流行地區的郊外旅行，應帶備便攜式蚊帳，並在蚊帳上使用氯菊酯（切勿將氯菊酯塗在皮膚上）。如感到不適，應盡早求醫。旅遊人士從受影響地區回來後若感到身體不適，如發燒，應盡快求醫，並將行程細節告知醫生。