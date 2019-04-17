復活節先雨後晴　天文台料周日起一連五日最高30度

經過多日下雨天後，今日終再見陽光，天文台指本港大部分地區今午氣溫較昨日高5、6度，各區中午時最高氣溫已升至攝氏25度或以上。 不過，密雲將於今晚重來。天文台預測明日（18日）及後日復活節假首日（19日）會再度下雨，並有幾陣雷暴；周六起陽光重臨，但仍有驟雨，不過同時氣溫將顯著上升，由下周日（21日）起一連五日，最高氣溫升至30度，挑戰今年今所錄得的30.1度紀錄，料到下周五才回落至30度以下。

今早大帽山一帶可見到仍有低雲飄浮。（Winnie Tai‎攝／FB社區天氣觀測計劃 CWOS專頁）

大美督今日高逾28度

截至下午1時，天文台總部錄得的今日最高氣溫為25.7度，已比昨日全日最高氣溫高出2度；其他多區都高逾27度，其中大美督錄得28.6度。

天文台指出，隨着一股偏南氣流轉趨活躍並影響廣東沿岸，未來一兩日該區天氣不穩定及有驟雨。未來兩日大致多雲，明日稍後開始有幾陣驟雨及雷暴，能見度較低，雷暴並將延續至後日初段時間，並間中有驟雨。

下周五才回落至30度以下

市場若想在復活節假期享受大自然，現時未必要感到絕望。天文台預測，該股偏南氣流會在本周末及下周初減弱，廣東沿岸部分時間有陽光，日間天氣炎熱。

天文台的九天天氣預報顯示，本周六起短暫時間有陽光，下周初陽光時段開始增加，只是間中或局部地區有驟雨，吹和緩南至西南風；不過也要注意，氣溫都會明顯上升，料由下周日起市區最低26度，並且一連五日最高升至30度，至下周五才回落至30度以下。