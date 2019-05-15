多區錄得逾30度　霧鎖維港引人影相　天文台料持續炎熱（多圖）

本港今日（15日）天氣炎熱，天陰多雲，多區中午氣溫逾30度。天文台預測，本港今日下午短暫時間有陽光、持續炎熱，將有一兩陣驟雨。展望未來數天持續炎熱，預計最高溫度可達攝氏31度，周五（17日）起一連三天將有幾陣驟雨及雷暴，至下周一（20日）將有幾陣雷暴 ，溫度亦會逐漸回落，料周二最低僅有23度。

今早至中午時間，維港東面出現平流霧，兩岸景色變得迷離。（李慧妍攝）

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據天文台網頁，元朗、天水圍、流浮山、上水、黃大仙、跑馬地、金鐘（香港公園）多區下午約1時10分溫度達30度或以上。天文台解釋，因一股偏南氣流正為華南沿岸帶來炎熱的天氣，而廣東地區將受驟雨影響。展望未來天氣將持續炎熱，但接近週末驟雨逐漸增多，但料最高溫度可達攝氏31度。

(天文台網頁截圖)

本港今日天氣炎熱，天文台料下午或有一兩陣驟雨。（李慧妍攝）

本周六（18日）及下周日（19日）短暫時間有陽光，並有幾陣驟雨，周六早上局部地區將有雷暴，而周日則早晚有幾陣雷暴。



天文台預計，一道低壓槽會在下週初為廣東帶來不穩定天氣，本港下周一將大致多雲及有幾陣雷暴，溫度亦會下降至25至29度。而周二溫度將進一步回落至23至27度；周三起溫度將逐漸回升，屆時部分時間會有陽光。