【出街帶遮】天文台料未來九日都下雨　市區氣溫先跌後回升至31度

本港近日天色時晴時雨，根據天文台最新的九天天氣預報，驟雨將會維持至6月3日，市民外出謹記帶備雨具。至於氣溫方面，雖然於未來數天將略為下降，下周三（29日）市區氣溫更跌至攝氏24度，不過隨着6月的到來，溫度將逐步提升至攝氏31度，高溫並將於6月1至3日持續。

本港今日大致多雲，有幾陣驟雨。（資料圖片）

根據天文台於今日（25日）早上11時40分的天氣報告，京士柏錄得攝氏27.6度，而今日最高氣溫預測為攝氏28度。由於驟雨及雷暴持續影響珠江口以西，同時一股偏東氣流正影響廣東沿岸；本港今日大致多雲，間中有驟雨，下午局部地區更有雷暴。本港各區今日的平均氣溫不超過攝氏30度，最熱是長洲錄得攝氏30.3度，其次為元朗的攝氏29.2度。

天文台的分區天氣預報。（天文台網站）

根據天文台最新的九天天氣預報，一股偏南氣流會在未來一兩日為廣東沿岸地區帶來驟雨，預料一道低壓槽在下周中期徘徊華南，令該區天氣不穩定。天文台預計至下周三（29日）均大致多雲，並有幾陣驟雨，局部地區有雷暴；而隨後數天則會短暫時間有陽光，惟預計驟雨將維持至6月3日。 天文台估計隨着該低壓槽減弱，廣東沿岸天色會較為明朗 。

而溫度將於未來數日有所下跌，天文台預測下周三及周四（29日及30日）的最低氣溫更至只得攝氏24度。不過溫度其後將逐步回升，下周五（31日）的最高氣溫將升至攝氏30度，其後數天更升至攝氏31度，並將維持至6月3日。